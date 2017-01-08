Невеста Владимира Кличко показала подросшую дочь (фото,видео)
В комментариях под снимком в соцсети разгорелся спор о том, на кого похожа девочка: на маму или на отца
Американская актриса Хайден Панеттьери показала дочь от украинского боксера Владимира Кличко.
Снимком она поделилась во время шоу Live with Kelly, а позже опубликовала его в Instagram.
На шоу 27-летняя актриса рассказала, что двухлетняя Кайя Евдокия разговаривает на двух языках: русском и английском.
При этом в комментариях под снимком в соцсети разгорелся спор о том, на кого похожа девочка: на маму или на отца.
По словам Хайден, сейчас девочка отдыхает со знаменитым отцом на горнолыжном курорте.
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