Невеста Владимира Кличко показала подросшую дочь (фото,видео)

В комментариях под снимком в соцсети разгорелся спор о том, на кого похожа девочка: на маму или на отца

Американская актриса Хайден Панеттьери показала дочь от украинского боксера Владимира Кличко.

Снимком она поделилась во время шоу Live with Kelly, а позже опубликовала его в Instagram.

На шоу 27-летняя актриса рассказала, что двухлетняя Кайя Евдокия разговаривает на двух языках: русском и английском.

Hayden and little angel during winter holidays #haydenpanettiere #livekelly #nyc #kayaklitschko#klitschko#wladimirklitschko Фото опубликовано @klitschkopanettiere Янв 5 2017 в 9:46 PST

При этом в комментариях под снимком в соцсети разгорелся спор о том, на кого похожа девочка: на маму или на отца.

Hayden on @livekelly #klitschko #kayaevdokiaklitschko #haydenpanettiere#livewithkelly# Видео опубликовано @klitschkopanettiere Янв 5 2017 в 11:01 PST

По словам Хайден, сейчас девочка отдыхает со знаменитым отцом на горнолыжном курорте.