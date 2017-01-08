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Невеста Владимира Кличко показала подросшую дочь (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/83_main.1483861642.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/83_tn.1483861642.jpg Звезды В комментариях под снимком в соцсети разгорелся спор о том, на кого похожа девочка: на маму или на отца

Невеста Владимира Кличко показала подросшую дочь (фото,видео)

Сегодня, 09:44

В комментариях под снимком в соцсети разгорелся спор о том, на кого похожа девочка: на маму или на отца

Хайден пришла на популярное шоу. Фото: instagram.com/klitschkopanettiere
Хайден пришла на популярное шоу. Фото: instagram.com/klitschkopanettiere

Американская актриса Хайден Панеттьери показала дочь от украинского боксера Владимира Кличко.

Снимком она поделилась во время шоу Live with Kelly, а позже опубликовала его в Instagram.

На шоу 27-летняя актриса рассказала, что двухлетняя Кайя Евдокия разговаривает на двух языках: русском и английском.

Hayden and little angel during winter holidays #haydenpanettiere #livekelly #nyc #kayaklitschko#klitschko#wladimirklitschko

Фото опубликовано @klitschkopanettiere

При этом в комментариях под снимком в соцсети разгорелся спор о том, на кого похожа девочка: на маму или на отца.

Hayden on @livekelly #klitschko #kayaevdokiaklitschko #haydenpanettiere#livewithkelly#

Видео опубликовано @klitschkopanettiere

По словам Хайден, сейчас девочка отдыхает со знаменитым отцом на горнолыжном курорте. 

Happy Birthday, Kaya #wladimirklitschko#klitschko#haydenpanettiere#klitschkodaughter

Фото опубликовано @klitschkopanettiere

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Источник:

"Сегодня"

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