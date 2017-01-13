Николь Кидман рассказала о семейных проблемах с Китом Урбаном

Николь Кидман уже привыкла к постоянным слухам о том, что им с мужем в скором времени предстоит развод. Наверное, поэтому знаменитая блондинка решила сама рассказать о том, как обстоят дела в отношениях их пары. Николь не отрицает, что иногда у них с мужем случаются недопонимания, однако это не значит, что мелкие ссоры обязательно приведут к разрыву. С небольшими сложностями приходится сталкиваться многим парам, считает звезда.

Актриса рассказала, что терпеть не может необязательных людей. И к числу подобных принадлежит ее супруг, Кит Урбан. Николь пожаловалась на привычку мужа не отвечать на телефонные звонки и SMS. При этом Кидман, перебирая в голове множество самых ужасных причин такого поведения любимого, продолжает набирать его номер до того момента, пока Кит не возьмет трубку.

Однако в их браке есть и плюсы, которые перечеркивают все негативные моменты. По словам актрисы, с мужем она чувствует себя как за каменной стеной. Именно он несколько лет назад помог ей пережить смерть отца. "Он буквально спас меня: носил на руках и баюкал, как ребенка, целых две недели. Я ему безумно благодарна. Он и наши девочки 8-летняя Сандэй и 6-летняя Фэйф заставили меня пересмотреть свои жизненные ценности и приоритеты", — говорит кинозвезда.