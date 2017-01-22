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Николь Кидман, Риз Уизерспун и Зои Кравиц снялись в модной фотоистории (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/36_main.1485047253.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/36_tn.1485047253.jpg Звезды Кинозвезды снялись в модных фотосессиях, автором которых выступил один из самых известных британских фэшн-фотографов Алекси Любомирски

Николь Кидман, Риз Уизерспун и Зои Кравиц снялись в модной фотоистории (фото)

Сегодня, 07:41

Кинозвезды снялись в модных фотосессиях, автором которых выступил один из самых известных британских фэшн-фотографов Алекси Любомирски

Американский глянцевый журнал Elle посвятил свой февральский номер новому мини-сериалу HBO "Большая маленькая ложь" с многообещающим звездным составом актеров, – сообщает NV.ua.

Так, четыре разные обложки нового номера издания украсили актрисы, исполнившие в проекте главные роли. В частности, героинями спецвыпуска Elle, посвященного женщинам на телевидении, стали Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.

Кинозвезды снялись в модных фотосессиях, автором которых выступил один из самых известных британских фэшн-фотографов Алекси Любомирски.

Отметим, что премьера комедийно-драматического мини-сериала HBO "Большая маленькая ложь", созданного Дэвидом Э. Келли на основе одноименного романа Лианы Мориарти состоится 19 февраля 2017 года.
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