Нина Добрев рассказала об уходе из "Дневников вампира"

18 Августа 2017, 18:00

Добрев придирчиво подходит к выбору новых ролей

Нина Добрев. Фото: AFP
Нина Добрев. Фото: AFP

Нина Добрев, которую скоро можно будет увидеть в новом фильме "Коматозники", снялась в фотосессии для издания harper by Harper's BAZAAR и в интервью обсудила свой уход из "Дневников вампира".

На съемочной площадке "Дневников вампира" Нина Добрев "прожила" шесть лет и, несмотря на опечаленных фанатов, сделала выбор в пользу ухода. "Это был мой план с самого начала – и то, что уход меня пугал, меня только подстегнуло", – вспоминает актриса.

Добрев понимала, что уход из популярного сериала вполне может поставить крест на ее карьере, но превратила это в мотивацию: "Мне нужно было почувствовать этот страх типа "Боже мой, а что, если я больше никогда не найду работу?". Этот страх заставил меня работать в пять раз упорнее, чтобы ничего подобного со мной точно не произошло".

С 2015 года в "послужном списке" Нины добавилось всего два фильма, но Добрев подчеркивает, что мало снимается, поскольку "придирчиво" подходит к выбору новых ролей. "Я больше не хочу играть девушку-подростка", утверждает актриса. "Я хочу играть "взрослые" роли, хочу, чтобы было сложно, хочу работать с талантливыми режиссерами и рассказывать невероятные истории", – говорит она. 
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popcornnews.ru

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