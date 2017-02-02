Нина Добрев вернулась в "Дневники вампира" и уже поссорилась с Йеном Сомерхолдером

В западных СМИ появилась информация, что Нина Добрев, вернувшаяся на съемочную площадку "Дневников вампира", и ее коллега, а также по совместительству экс-возлюбленный Йен Сомерхолдер постоянно ссорятся и едва могут находиться рядом во время работы, чем тормозят весь процесс и раздражают других членов команды.

"Несмотря на то, что после расставания с Йеном у Нины было несколько бойфрендов и сейчас она тоже не одинока, девушка не может справиться с ревностью, ведь супруга Йена, Никки Рид, часто навещает его на съемках, и пара целуется и обнимается на глазах у всех", — рассказал инсайдер в интервью американскому порталу Celebdirtylaundry.