Новый "Бегущий по лезвию" с Гослингом и Фордом станет самым дорогим "взрослым" фильмом

Бегущий по лезвию 2049", съемками которого заведует канадский режиссер Дени Вильнев ("Прибытие", "Пожары"), получит "взрослый" рейтинг R, как и оригинал. Кроме того, картина совместного производства Warner Bros. Pictures и Alcon Entertainment, по словам режиссера, станет одной из самых дорогих в этой возрастной категории.

Вильнев также сообщил, что во время съемок (которые завершились в конце ноября 2016 года) группа почти не использовала так называемый "зеленый экран", и все снималось им и оператором (Роджером Дикинсом) вживую.

Режиссер намекнул на возможность сиквелов к "Бегущему по лезвию". По его словам, у него имеется еще пара идей, но нужно посмотреть, как публика встретит его первое творение в этой серии.

Ранее в декабре в сети появился тизер-трейлер "Бегущий по лезвию 2049". Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Харрисон Форд. Автор оригинальной ленты Ридли Скотт выступил одним из продюсеров. Премьера намечена на 6 октября 2017 года.