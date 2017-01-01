Новый "Бегущий по лезвию" с Гослингом и Фордом станет самым дорогим "взрослым" фильмом
Автор оригинальной ленты Ридли Скотт выступил одним из продюсеров
Бегущий по лезвию 2049", съемками которого заведует канадский режиссер Дени Вильнев ("Прибытие", "Пожары"), получит "взрослый" рейтинг R, как и оригинал. Кроме того, картина совместного производства Warner Bros. Pictures и Alcon Entertainment, по словам режиссера, станет одной из самых дорогих в этой возрастной категории.
Вильнев также сообщил, что во время съемок (которые завершились в конце ноября 2016 года) группа почти не использовала так называемый "зеленый экран", и все снималось им и оператором (Роджером Дикинсом) вживую.
Режиссер намекнул на возможность сиквелов к "Бегущему по лезвию". По его словам, у него имеется еще пара идей, но нужно посмотреть, как публика встретит его первое творение в этой серии.
Ранее в декабре в сети появился тизер-трейлер "Бегущий по лезвию 2049". Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Харрисон Форд. Автор оригинальной ленты Ридли Скотт выступил одним из продюсеров. Премьера намечена на 6 октября 2017 года.
Вы сейчас просматриваете новость "Новый "Бегущий по лезвию" с Гослингом и Фордом станет самым дорогим "взрослым" фильмом". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии