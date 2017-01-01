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Новый "Бегущий по лезвию" с Гослингом и Фордом станет самым дорогим "взрослым" фильмом http://www.segodnya.ua/img/article/7836/58_main.1482855782.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/58_tn.1482855782.jpg Звезды Автор оригинальной ленты Ридли Скотт выступил одним из продюсеров

Новый "Бегущий по лезвию" с Гослингом и Фордом станет самым дорогим "взрослым" фильмом

Сегодня, 06:49

Автор оригинальной ленты Ридли Скотт выступил одним из продюсеров

Кадр из тизера &quot;Бегущий по лезвию&quot;
Кадр из тизера "Бегущий по лезвию"

Бегущий по лезвию 2049", съемками которого заведует канадский режиссер Дени Вильнев ("Прибытие", "Пожары"), получит "взрослый" рейтинг R, как и оригинал. Кроме того, картина совместного производства Warner Bros. Pictures и Alcon Entertainment, по словам режиссера, станет одной из самых дорогих в этой возрастной категории.

Вильнев также сообщил, что во время съемок (которые завершились в конце ноября 2016 года) группа почти не использовала так называемый "зеленый экран", и все снималось им и оператором (Роджером Дикинсом) вживую.

Режиссер намекнул на возможность сиквелов к "Бегущему по лезвию". По его словам, у него имеется еще пара идей, но нужно посмотреть, как публика встретит его первое творение в этой серии.

Ранее в декабре в сети появился тизер-трейлер "Бегущий по лезвию 2049". Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Харрисон Форд. Автор оригинальной ленты Ридли Скотт выступил одним из продюсеров. Премьера намечена на 6 октября 2017 года.
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Источник:

intermedia.ru

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