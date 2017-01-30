Новый год по-балийски: Мария Яремчук зажгла с музыкантами на острове (видео)

Сегодня, 15:00

Украинская певица устроила джем-сейшн на экзотическом острове

Мария Яремчук. Фото: Instagram
Мария Яремчук. Фото: Instagram

По окончанию рождественских праздников Мария Яремчук отправилась в Индонезию. Пребывание в юго-восточной Азии совпало с празднованием Китайского Нового года, который местные жители по традиции отмечают в течение двух недель.

В один из вечеров артистка устроила музыкальную импровизацию под открытым небом, поздравив, таким образом, балийцев с праздником. Заручившись поддержкой гитаристов, барабанщика и саксофониста Яремчук исполнила мировые хиты и сорвала аплодисменты публики. Атмосферным видео певица поделилась на своей страничке в Instagram.

Примечательно, что даже на отдыхе Маша не теряет возможности совместить приятное с полезным и при любом удобном случае занимается творчеством.

вечерний Гили. С Новым Годом

Видео опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk)

В этот раз исполнительница отправилась на Бали неслучайно. Уже сегодня во главе с Аланом Бадоевым стартуют съемки нового клипа артистки на песню "Ти в мені є". Это будет вторая совместная работа Маши с известным режиссером.
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Источник:

"Сегодня"

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