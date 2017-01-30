Новый год по-балийски: Мария Яремчук зажгла с музыкантами на острове (видео)

По окончанию рождественских праздников Мария Яремчук отправилась в Индонезию. Пребывание в юго-восточной Азии совпало с празднованием Китайского Нового года, который местные жители по традиции отмечают в течение двух недель.

В один из вечеров артистка устроила музыкальную импровизацию под открытым небом, поздравив, таким образом, балийцев с праздником. Заручившись поддержкой гитаристов, барабанщика и саксофониста Яремчук исполнила мировые хиты и сорвала аплодисменты публики. Атмосферным видео певица поделилась на своей страничке в Instagram.

Примечательно, что даже на отдыхе Маша не теряет возможности совместить приятное с полезным и при любом удобном случае занимается творчеством.

вечерний Гили. С Новым Годом Видео опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀MARIYA YAREMCHUK (@m_yaremchuk) Янв 27 2017 в 6:51 PST

В этот раз исполнительница отправилась на Бали неслучайно. Уже сегодня во главе с Аланом Бадоевым стартуют съемки нового клипа артистки на песню "Ти в мені є". Это будет вторая совместная работа Маши с известным режиссером.