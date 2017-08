Новый костюм героини "Игры престолов" назвали лучшим зимним нарядом Вестероса

Новый костюм героини сериала "Игры престолов" Дейенерис Таргариен газета Independent назвала лучшим зимним нарядом Вестероса.

Как пишет издание, где-то в глубинах Драконьего Камня есть портной, работа которого не получает должного уважения (как и в Королевской Гавани).

В шестой серии седьмого сезона актриса Эмилия Кларк, играющая Дейенерис, появилась в платье-накидке, подходящем для зимней погоды. В качестве аксессуара выбрано ожерелье Матери драконов. Газета называет костюм сенсационным, а также элегантным и невероятно "крутым".

Ice Queen KILLED IT w/ this gorgeous coat. The back is GORGEOUS. Costume Designer: Michele Clapton #Daenerys #GameOfThrones @GameOfThrones pic.twitter.com/IqqRd2Lwha