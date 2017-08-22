Новый костюм героини "Игры престолов" назвали лучшим зимним нарядом Вестероса
В шестой серии седьмого сезона актриса Эмилия Кларк, играющая Дейенерис, появилась в платье-накидке
Новый костюм героини сериала "Игры престолов" Дейенерис Таргариен газета Independent назвала лучшим зимним нарядом Вестероса.
Как пишет издание, где-то в глубинах Драконьего Камня есть портной, работа которого не получает должного уважения (как и в Королевской Гавани).
В шестой серии седьмого сезона актриса Эмилия Кларк, играющая Дейенерис, появилась в платье-накидке, подходящем для зимней погоды. В качестве аксессуара выбрано ожерелье Матери драконов. Газета называет костюм сенсационным, а также элегантным и невероятно "крутым".
Ice Queen KILLED IT w/ this gorgeous coat. The back is GORGEOUS. Costume Designer: Michele Clapton #Daenerys #GameOfThrones @GameOfThrones pic.twitter.com/IqqRd2Lwha— Tom & Lorenzo (@tomandlorenzo) 21 августа 2017 г.
Напомним, Николай Костер-Вальдау упомянул, что съемки следующего и последнего, 8 сезона "Игры престолов" начнутся не раньше октября 2017 года.
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