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Нужно поправиться: Вера Брежнева в откровенном купальнике смутила поклонников (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/55_main.1485183243.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/55_tn.1485183243.jpg Звезды На пляже Вера не упустила возможность продемонстрировать все достоинства своей фигуры 

Нужно поправиться: Вера Брежнева в откровенном купальнике смутила поклонников (фото)

Сегодня, 09:01

На пляже Вера не упустила возможность продемонстрировать все достоинства своей фигуры 

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram смелым фото. Вера улетела на отдых в теплые края. 

Брежнева проводит отпуск в Таиланде вместе с подругой – стилистом Ханной Хмелевой. Исполнительница арендовала виллу с бассейном.

На пляже Вера не упустила возможность продемонстрировать все достоинства своей фигуры в откровенном черном купальнике со шнуровкой.

Подписчики уверены, что артистке стоит немного поправиться: "Худышка такая! Тебе бы немножко веса набрать, а то совсем уже высохла, где формы?", "Вера, прикройся, это уже не прилично", "Везде кости торчат", "Худышечка", "Идеальная", "Это преступление так выглядеть", "Надо бы чуток поправиться", – комментируют пользователи.

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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