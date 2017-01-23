Нужно поправиться: Вера Брежнева в откровенном купальнике смутила поклонников (фото)

На пляже Вера не упустила возможность продемонстрировать все достоинства своей фигуры

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Instagram смелым фото. Вера улетела на отдых в теплые края.

Брежнева проводит отпуск в Таиланде вместе с подругой – стилистом Ханной Хмелевой. Исполнительница арендовала виллу с бассейном.

На пляже Вера не упустила возможность продемонстрировать все достоинства своей фигуры в откровенном черном купальнике со шнуровкой.

Подписчики уверены, что артистке стоит немного поправиться: "Худышка такая! Тебе бы немножко веса набрать, а то совсем уже высохла, где формы?", "Вера, прикройся, это уже не прилично", "Везде кости торчат", "Худышечка", "Идеальная", "Это преступление так выглядеть", "Надо бы чуток поправиться", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Фото: Instagram