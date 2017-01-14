Нюша похвасталась стройной фигурой в коротких шортах

Певица Нюша выложила в Instagram фото из спортзала и показала фанатам, как начинает свой день.

"Я начинаю утро всегда по-разному, главное – настроиться на правильную волну", – написала она.

Поклонники поп-певицы оценили снимок, отметив, что даже без макияжа Нюша выглядит прекрасно. А некоторые высказались, что сцена требует жертв, поэтом тренировки в зале необходимы.

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