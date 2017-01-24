Обнаженная Анастасия Задорожная попала в неловкую ситуацию (фото)

Певица и актриса Анастасия Задорожная попала в неловкую ситуацию. По словам актрисы, "комедия" произошла с ней в повседневной жизни. При выходе из душа звезда, обернутая в одно лишь полотенце, Анастасия заметила за окном мужчину. Им оказался мойщик окон.

"Комедия преследует меня и в повседневной жизни. Тот неловкий момент, когда ты на 50 каком-то этаже выпархиваешь из душа, в "распахнутом" виде хочешь насладиться прекрасным видом, а в итоге "видом" наслаждается кто-то по ту сторону! Сколько раз видела в комедиях и отказывалась верить, что такое может быть. А зря", – поделилась звезда.

Фото: Instagram