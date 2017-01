Объявлены номинанты на Оскар-2017: "Ла-Ла Ленд" повторил рекорд "Титаника", а Эмма Стоун – соперница Мерил Стрип

В Лос-Анджелесе американская киноакадемия назвала номинантов на премию "Оскар 2017". За награду в категории лучший фильм поборются картины – "Ла-Ла Ленд", "Лунный свет", "Молчание", "Прибытие" и "Лев".

Оглашение номинантов в этом году организаторы доверили актерам Бри Ларсон, Дженнифер Хадсон и Кену Ватанабэ, оператору Эмануэлю Любецки, режиссеру и сценаристу Джейсону Райтману. Компанию им составил президент Американской академии киноискусств Шерил Бун Айзекс.

Наибольшее число номинаций – 14 у мюзикла "Ла-Ла Ленд". Фильм повторил рекорд "Титаника" и драмы "Все о Еве"

Напомним, на "Золотом глобусе" мюзикл "Ла-Ла Ленд" установил рекорд: он был признан лучшим фильмом в категории комедия или мюзикл и получил награды за лучший сценарий (Дэмьен Шазелл), лучшую музыку (Джастин Гурвич) и лучшую песню ("City of Stars" Джастина Гурвича). Шазелл также получил премию как лучший режиссер, а исполнители главных ролей Эмма Стоун и Райан Гослинг — как лучшие актеры в комедии или мюзикле.

Список номинантов "Оскара-2017"

Лучший фильм

"Ла-Ла Ленд"

"Лунный свет"

"Молчание"

"Прибытие"

"Лев"

Команда фильма "Ла-Ла Ленд". Фото: AFP

Лучший актер

Кейси Аффлек ("Манчестер у моря")

Дензел Вашингтон ("Ограды")

Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд")

Эндрю Гарфилд ("Молчание")

Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик")

Лучшая актриса

Изабель Юппер ("Она")

Рут Негга ("Лавинг")

Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд")

Натали Портман ("Джеки")

Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс")

Фото: AFP

Лучшая мужская роль второго плана

Махершала Али ("Лунный свет")

Лукас Хеджес ("Манчестер у моря")

Джефф Бриджес ("Любой ценой")

Дев Патель ("Лев")

Майкл Шеннон ("Под покровом ночи")

Лучшая женская роль второго плана

Виола Дэвис ("Ограды")

Наоми Харрис ("Лунный свет")

Николь Кидман ("Лев")

Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры")

Мишель Уильямс ("Манчестер у моря")

Лучший режиссер

Дени Вильнев ("Прибытие")

Мел Гибсон ("По соображениям совести")

Дэмьен Шазелл ("Ла-Ла Ленд")

Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря")

Барри Дженкинс ("Лунный свет")

Лучший адаптированный сценарий

"Прибытие"

"Ограды"

"Скрытые фигуры"

"Лев"

"Лунный свет"

Лучший оригинальный сценарий

"Ла-Ла Ленд"

"Лобстер"

"Любой ценой"

"Манчестер у моря"

"Женщины XX века"

Лучший анимационный фильм

"Зверополис"

"Красная черепаха"

"Жизнь кабачка"

"Моана"

"Кубо. Легенда о самурае"

Лучшая песня

"Моана" – How far will I go

"Ла-Ла Ленд" – Audition

"Ла-Ла Ленд" – City of Stars

"Тролли" – Can’t stop the feeling

"Джим: История Джеймса Фоули" – Empty Chair

Лучшая музыка

"Джеки"

"Пассажиры"

"Ла-Ла Ленд"

"Лев"

"Лунный свет"

Лучший фильм на иностранном языке

"Танна", режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин (Австралия)

"Тони Эрдманн", режиссер Марен Аде (Германия)

"Моя земля", режиссер Мартин Зандвлиет (Дания)

"Коммивояжер", режиссер Асгар Фархади (Иран)

"Вторая жизнь Уве", режиссер Ханнес Холм (Швеция)

Лучший дизайн костюмов

"Союзники"

"Фантастические твари и где они обитают"

"Флоренс Фостер Дженкинс"

"Джеки"

"Ла-Ла Ленд"

Лучший грим и прически

"Вторая жизнь Уве"

"Стартрек: Бесконечность"

"Отряд самоубийц"

Лучшая операторская работа

"Ла-Ла Ленд"

"Лев"

"Лунный свет"

"Молчание"

"Прибытие"

Фото: AFP

Лучшие визуальные эффекты

"Глубоководный горизонт"

"Доктор Стрэндж"

"Книга джунглей"

"Кубо. Легенда о самурае"

"Изгой-один: Звездные войны. Истории"

Лучший монтаж звука

"Прибытие"

"Глубоководный горизонт"

"По соображениям совести"

"Ла-Ла Ленд"

"Чудо на Гудзоне"

Лучший звук

"Прибытие"

"Ла-Ла Ленд"

"Изгой-один: Звездные войны. Истории"

"13 часов: Тайные солдаты Бенгази"

"По соображениям совести"

Лучший документальный фильм

"Fire at the sea"

"I am not Your Negro"

"Life, Animated"

"O.J.: Made in America"

"13th"

Церемония вручения "Оскара" пройдет в Голливуде 26 февраля. Ведущим в этом году станет американский ведущий и комик Джимми Киммел.