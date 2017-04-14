Оксана Марченко объявила о своем уходе из "Х-фактора"

Телеведущая Оксана Марченко удивила поклонников на странице в Facebook неожиданной новостью. Оксана рассказала о переменах в ее жизни и заявила, что больше не будет ведущей шоу "Х-фактор".

Марченко начинает работу над новым телевизионным проектом.

"Друзья, хочу поздравить всех вас с грядущим Праздником Праздников – светлым Христовым Воскресением! Лично для меня этот день – это Воскресение Жизни, это новое рождение, это начало чего-то большого, чистого и прекрасного. Искренне всем желаю этого Небесного чувства, желаю, чтобы Благодать Божья, коснулась, хотя бы, краешка каждой Вашей судьбы! Чтобы ваши души переполняла радость света! Чтобы все лучшее и новое – воплощалось в вашей жизни. Желаю, чтобы Любовь стала для каждого той пищей, без которой мы не можем существовать. Грядущее Воскресение Христово, приносит и в мою жизнь большие изменения. Я с огромной благодарностью прощаюсь с любимым "Х-фактором" и бесконечно благодарю своих коллег, профессионалов – телевизионщиков, с которыми мне посчастливилось работать. Я с огромной любовью буду вспоминать наших потрясающих участников, которые навсегда останутся в моем сердце. И с большой радостью сообщаю, о том, что я начинаю работать над новым телевизионным проектом, который я считаю большим творческим этапом своей жизни", – поделилась звезда.