Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Олег Боднарчук стал креативным продюсером "Евровидения-2017" http://www.segodnya.ua/img/article/7867/53_main.1484039383.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/53_tn.1484039383.jpg Звезды Последние несколько месяцев режиссер работает над постановками открытия шоу, интервал-актов и выступлений специальных гостей

Олег Боднарчук стал креативным продюсером "Евровидения-2017"

Сегодня, 11:30

Последние несколько месяцев режиссер работает над постановками открытия шоу, интервал-актов и выступлений специальных гостей

Олег Боднарчук. Фото: Facebook
Олег Боднарчук. Фото: Facebook

Стало известно имя креативного продюсера песенного конкурса Евровидение-2017, которое состоится в мае в Киеве. Международная команда пригласила известного украинского режиссера Олега Боднарчука, который уже сейчас трудится над творческим обрамлением главного музыкального события страны 2017 года.

Последние несколько месяцев режиссер работает над постановками открытия шоу, интервал-актов и выступлений специальных гостей.  "Сегодня у нашей страны есть все возможности удивлять мир своим современным культурно-художественным потенциалом. И мы используем шанс, дарованный нам Евровидением, чтобы это доказать. Свою главную миссию, как режиссера и креативного продюсера зрелищной части конкурса, я вижу в компиляции традиционных украинских элементов с новейшими сценическими и виртуальными технологиями, а также в привлечении ведущих украинских артистов, хореографов, композиторов, музыкантов, художников и других специалистов шоу-индустрии к созданию уникального украинского шоу "Евровидение-2017"", – рассказал Олег Боднарчук.

Вместе с шоу-продюсером конкурса Стюартом Барлоу, ответственным за дизайн сцены, света и конкурсные номера участников, профессионалы обещают показать зрителям уникальные постановки, не похожи на все предыдущие. "Вместе с креативным продюсером Олегом Боднарчуком мы уже разрабатываем творческие идеи, чтобы в мае показать Европе и миру разнообразие музыкальной, артистической и дизайнерской отраслей в Украине" – отметил шоу-продюсер Евровидения-2017 Стюарт Барлоу.

Олег Боднарчук – один из самых востребованных режиссеров, креативный директор масштабных украинских и зарубежных шоу в Европе и Америке. В его портфолио телевизионные проекты, такие как: "Фабрика звезд", "Голос країни" и "Голос. Дiти". В прошлом году постановка режиссера на проекте "America`s got talent" в Соединенных Штатах имела невероятный успех. Кроме того, Олег Боднарчук был режиссером премии "M1 Music Awards" в 2015 году и проекта "Мисс Украина" в 2015 и 2016 годах.

Результат творчества украинского режиссера и команды лучших специалистов Украины, зрители всей Европы смогут увидеть уже 9 и 11 мая в полуфинале международного конкурса "Евровидение" и 13 мая – в финале шоу.
Евровидение, шоу, режиссер, дизайн, проекты, постановка, боднарчук

Вы сейчас просматриваете новость "Олег Боднарчук стал креативным продюсером "Евровидения-2017"". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общество

Символ сбывающихся ожиданий в Киеве.

ТОП надежд Украины на 2017 год: загадаем Еврокубок, безвиз и новый мост

1 Января, 01:30

В новом году Украина будет принимать Евровидение, мы наконец можем получить безвизовый режим с Евросоюзом, а Владимир Кличко будет возвращать себе пояса

Политика

Гройсман обещает конкурс на высшем уровне. Фото: 20khvylyn.com

Гройсман раскрыл новые подробности по организации Евровидения-2017

31 Декабря 2016, 17:09

Премьер пояснил, что уже существует ряд договоренностей по организации конкурса

Звезды

Виктория Петрик. Фото: Instagram

19-летняя Виктория Петрик вышла замуж

30 Декабря 2016, 11:00

Певица показала обручальное кольцо

Украина

Пребывание иностранцев в Украине упростят ради Евровидения. Фото: dnk.aero

Ради "Евровидения" в Украине упростили жизнь иностранцам

30 Декабря 2016, 10:47

Для граждан других стран временно сняты ограничения пребывания в нашем государстве

Звезды

Оля Цибульская. Фото: Facebook

Оля Цибульская определила пять своих главных конкуренток на роль ведущей "Евровидения"

23 Декабря 2016, 14:00

Артистка предположила, кто из украинских ведущих появится на сцене песенного конкурса "Евровидение-2017", который состоится в Киеве

Шоу-бизнес

Организаторы "Евровидения" не просили Киев отменять "черные списки" российских артистов

Организаторы "Евровидения" не просили Киев отменять "черные списки" российских артистов

8 Декабря 2016, 03:54

В НТКУ назвали выдумками сообщения российских СМИ о том, что организаторы просят убрать "черный список" артистов из РФ на время проведения конкурса

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.