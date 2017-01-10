Олег Боднарчук стал креативным продюсером "Евровидения-2017"

Стало известно имя креативного продюсера песенного конкурса Евровидение-2017, которое состоится в мае в Киеве. Международная команда пригласила известного украинского режиссера Олега Боднарчука, который уже сейчас трудится над творческим обрамлением главного музыкального события страны 2017 года.

Последние несколько месяцев режиссер работает над постановками открытия шоу, интервал-актов и выступлений специальных гостей. "Сегодня у нашей страны есть все возможности удивлять мир своим современным культурно-художественным потенциалом. И мы используем шанс, дарованный нам Евровидением, чтобы это доказать. Свою главную миссию, как режиссера и креативного продюсера зрелищной части конкурса, я вижу в компиляции традиционных украинских элементов с новейшими сценическими и виртуальными технологиями, а также в привлечении ведущих украинских артистов, хореографов, композиторов, музыкантов, художников и других специалистов шоу-индустрии к созданию уникального украинского шоу "Евровидение-2017"", – рассказал Олег Боднарчук.

Вместе с шоу-продюсером конкурса Стюартом Барлоу, ответственным за дизайн сцены, света и конкурсные номера участников, профессионалы обещают показать зрителям уникальные постановки, не похожи на все предыдущие. "Вместе с креативным продюсером Олегом Боднарчуком мы уже разрабатываем творческие идеи, чтобы в мае показать Европе и миру разнообразие музыкальной, артистической и дизайнерской отраслей в Украине" – отметил шоу-продюсер Евровидения-2017 Стюарт Барлоу.

Олег Боднарчук – один из самых востребованных режиссеров, креативный директор масштабных украинских и зарубежных шоу в Европе и Америке. В его портфолио телевизионные проекты, такие как: "Фабрика звезд", "Голос країни" и "Голос. Дiти". В прошлом году постановка режиссера на проекте "America`s got talent" в Соединенных Штатах имела невероятный успех. Кроме того, Олег Боднарчук был режиссером премии "M1 Music Awards" в 2015 году и проекта "Мисс Украина" в 2015 и 2016 годах.

Результат творчества украинского режиссера и команды лучших специалистов Украины, зрители всей Европы смогут увидеть уже 9 и 11 мая в полуфинале международного конкурса "Евровидение" и 13 мая – в финале шоу.