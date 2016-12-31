Ольга Бузова официально развелась с Тарасовым: кто виноват и интим для Нагиева (видео)

30 декабря 30-летняя звезда "Дома-2" и телеведущая Ольга Бузова и 29-летний футболист Дмитрий Тарасов стали свободными людьми, которых больше ничто не держит вместе. На оформление развода Тарасов и Бузова приехали отдельно. Вероятно, это не последняя их встреча: Бузовой и Тарасову еще нужно разделить совместно нажитое имущество. Детей у звездной пары не было, – передает peopletalk.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Авг 8 2016 в 8:34 PDT

Почему распался союз, казавшийся всем идеальным (поклонники называли их ласково "тарабузики"), до сих пор неизвестно. Напомним, Ольга Бузова 29 ноября подала на развод. Заявление в Мещанский ЗАГС Москвы телеведущая принесла за несколько дней до появления в Сети ее переписки.

Неожиданно попала на съемки Физрука. Мегапрофессионалы. Нагиев @nagiev.universal просто бомба. Мне многому нужно учиться. Но и свинка не сразу стала Свинкой Пеппа. Режиссер Волошин Игорь @voloshinigor рада знакомству Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 22 2016 в 7:07 PST

Напомним, сначала именно Тарасова обвиняли в изменах супруге. Другие утверждали, что Дмитрий мечтал о семье, однако Ольга не хотела рожать ребенка, а занималась исключительно карьерой. А потом появилась переписка телеведущей с Дмитрием Нагиевым, в которой она обсуждала свою ситуацию. Пока шли разбирательства, Бузова перекрасилась из блондинки в брюнетку, стала носить более откровенные наряды и даже начала исполнять песни.

Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Дек 30 2016 в 4:33 PST

В Интернете разошлась и запись Бузовой, в которой она пожелала всем девушкам "найти своего защитника, а не полузащитника". "Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого", – написала Ольга на своей страничке в социальной сети.