Ольга Бузова официально развелась с Тарасовым: кто виноват и интим для Нагиева (видео)
Пока шли разбирательства, Бузова перекрасилась из блондинки в брюнетку, стала носить более откровенные наряды и даже начала исполнять песни
30 декабря 30-летняя звезда "Дома-2" и телеведущая Ольга Бузова и 29-летний футболист Дмитрий Тарасов стали свободными людьми, которых больше ничто не держит вместе. На оформление развода Тарасов и Бузова приехали отдельно. Вероятно, это не последняя их встреча: Бузовой и Тарасову еще нужно разделить совместно нажитое имущество. Детей у звездной пары не было, – передает peopletalk.
Почему распался союз, казавшийся всем идеальным (поклонники называли их ласково "тарабузики"), до сих пор неизвестно. Напомним, Ольга Бузова 29 ноября подала на развод. Заявление в Мещанский ЗАГС Москвы телеведущая принесла за несколько дней до появления в Сети ее переписки.
Напомним, сначала именно Тарасова обвиняли в изменах супруге. Другие утверждали, что Дмитрий мечтал о семье, однако Ольга не хотела рожать ребенка, а занималась исключительно карьерой. А потом появилась переписка телеведущей с Дмитрием Нагиевым, в которой она обсуждала свою ситуацию. Пока шли разбирательства, Бузова перекрасилась из блондинки в брюнетку, стала носить более откровенные наряды и даже начала исполнять песни.
В Интернете разошлась и запись Бузовой, в которой она пожелала всем девушкам "найти своего защитника, а не полузащитника". "Этот год научил меня, как чинить собственное сердце, как собирать себя по частям заново, как справляться без людей, про которых ты думал, что они будут в твоей жизни долго-долго. Этот год научил меня, что никто по-настоящему не с тобой, что нужно разбираться со всем самому. Никто не поставит тебя обратно на ноги, кроме тебя самого", – написала Ольга на своей страничке в социальной сети.
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