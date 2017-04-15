Ольга Бузова "позеленела" для нового клипа

Сегодня, 13:50

Телеведущая спела в дуэте с дочерью российского бизнесмена


Ольга Бузова на съемках клипа. Фото: peopletalk.ru

Ольга Бузова на съемках клипа. Фото: peopletalk.ru

Ольга Бузова на съемках клипа. Фото: peopletalk.ru

Ольга Бузова на съемках клипа. Фото: peopletalk.ru

Ольга Бузова на съемках клипа. Фото: peopletalk.ru

Ольга Бузова на съемках клипа. Фото: peopletalk.ru

В Москве прошли съемки нового клипа 31-летней Ольги Бузовой на песню "Будет жарко". В кадре Оля с новым цветом волос. Правда,  оказалось, это всего лишь парик, в реальной жизни Ольга пока не планирует прощаться с темным каре, – передает peopletalk. Напомним, зимой после непростого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым  популярная телеведущая сменила цвет волос.

Песня "Будет жарко" – дуэт Оли Бузовой и Насти Кудри, начинающей певицы и дочери бизнесмена Игоря Кудряшкина. На съемочной площадке и правда было горячо – для съемок девушки облачились в сексуальные блестящие боди.

Кстати, это уже второй клип Оли за последние месяцы. Дебютная работа Бузовой  - видео на композицию "Я привыкаю" – вышла 13 марта и на сегодняшний день собрала больше 3,6 млн просмотров.
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