Ольга Бузова "позеленела" для нового клипа

В Москве прошли съемки нового клипа 31-летней Ольги Бузовой на песню "Будет жарко". В кадре Оля с новым цветом волос. Правда, оказалось, это всего лишь парик, в реальной жизни Ольга пока не планирует прощаться с темным каре, – передает peopletalk. Напомним, зимой после непростого развода с футболистом Дмитрием Тарасовым популярная телеведущая сменила цвет волос.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 14 2017 в 5:57 PDT

Песня "Будет жарко" – дуэт Оли Бузовой и Насти Кудри, начинающей певицы и дочери бизнесмена Игоря Кудряшкина. На съемочной площадке и правда было горячо – для съемок девушки облачились в сексуальные блестящие боди.

Кстати, это уже второй клип Оли за последние месяцы. Дебютная работа Бузовой - видео на композицию "Я привыкаю" – вышла 13 марта и на сегодняшний день собрала больше 3,6 млн просмотров.