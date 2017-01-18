Ольга Бузова увела роль у известной актрисы (фото)

Мария Горбань написала, что не ожидала получить такой удар в спину

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2", телеведущая Ольга Бузова сообщила в Instagram, что возвращается на театральную сцену и сыграет одну из главных ролей в спектакле "Мужчина нарасхват", – сообщает cosmo.ru.

"С трепетом и волнением сообщаю Вам о долгожданном возвращении на театральную сцену. Буду рада вас всех видеть на моей премьере 6 февраля. Спектакль "Мужчина нарасхват". Москва я жду вас", — написала звезда.

С трепетом и волнением сообщаю Вам о долгожданном возвращении на театральную сцену Буду рада вас всех видеть на моей премьере 6 февраля. Спектакль "Мужчина нарасхват". Москва я жду вас Фото опубликовано Ольга Бузова (@buzova86) Янв 16 2017 в 8:51 PST



Вскоре выяснилось, что Ольга Бузова заменила в спектакле актрису Марию Горбань — звезду сериалов "Кухня", "Отель Элеон" и других. Интересно, что сама артистка даже не подозревала, что ее роль отдали Бузовой. О том, что она больше не будет играть в спектакле, Марии сообщили поклонники.



Актриса написала, что не ожидала получить такой удар в спину. "Вот так бывает в нашей профессии. Узнаю от поклонников, что больше не играю в спектакле, которому посвятила полтора года жизни — творчества, гастролей, рекламы. Жаль, что это происходит за спиной. Ужасно неприятно. Но, что могу сказать, хорошего зрителя Вам, друзья! Всем МИРА", — написала Горбань.

Подписчики посочувствовали Марии. Многие расстроились, что больше не увидят артистку в этом спектакле.