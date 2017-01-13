Ольга Горбачева и Юрий Никитин провели с детьми праздничные каникулы в Испании (фото)

Ольга Горбачева и Юрий Никитин провели с детьми праздничные каникулы в солнечной Испании. Долгожданный отпуск Ольги отличался от звездных стандартов: пейзажам Бали и Сейшелов, пляжам Таиланда она предпочла Гибралтар и Атлантическое побережье Испании. Путешествие было насыщено событиями.

Артистка успела получить консультации местного гуру по правильному написанию медитаций, которые Ольга создает для своего женского курса "7 Жизней Женщины", насладиться пейзажами и архитектурой испанских городков, съездить на катере в Марокко за эфирными маслами для своей авторской коллекции парфюмов, и не только посмотреть фламенко на его родине – в Севилье, но и взять уроки этого страстного танца.

"В Севилье закончились билеты на все фламенко-шоу. И мы оказались в баре, где собираются женщины разных возрастов, комплекций, не сценической внешности, но фантастической страсти. То, как они, несмотря на отсутствие костюмов, и спецэффектов, проживали каждую ноту и слово в песне, каждое движение и взгляд в танце, и как они сопереживали в этом друг другу – это особый мистический опыт, который каждая женщина должна проживать для себя, а не для оценок, социума либо Мужчины...Это и исток, и исход нашей женской силы одновременно. И отсутствие подобной традиции в нашей культуре делает нас и более закрытыми, и менее сексуальными", – делится впечатлениями Ольга Горбачева.

"С отпуском у женщины все понятно: нет у нее никакого отпуска, пока она не останется где-нибудь в красивом месте хоть на 5 минут одна, – пошутила Оля в своем Instagram, и добавила еще одну историю: – Сбежала от мужа и детей, потому что отпуск начал превращаться в рутину...Гуляла и читала САМА. Время от времени это – слово-ключ к счастью каждой замужней Женщины и Мамы. Но тут в кафе я встретила взрослую испанскую пару, которые, с редкими паузами, час напролет хохотали вместе. Очевидно, что эти люди нашли способ избежать рутины".