Ольга Куриленко в откровенном комбинезоне без белья затмила Монику Беллуччи на вечеринке (фото)

Французская актриса и модель украинского происхождения выбрала для выхода в свет смелый наряд

Вчера вечером в Париже, в рамках завершившейся Недели высокой моды, состоялся благотворительный ужин Sidaction Gala Dinner.

Организован вечер был французской ассоциацией борьбы со СПИДом, которую возглавляет меценат Пьер Берже. Гостями благотворительного мероприятия стали многие звезды – Моника Беллуччи, Ольга Куриленко, Диана Крюгер, Лили-Роуз Депп и другие.

Французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Курилено выбрала для выхода в свет смелый наряд.

37-летняя Ольга появилась на вечере в комбинезоне от Armani со смелым верхом, ради которого отказалась от бюстгальтера.

Куриленко удалось затмить Монику Беллуччи. Актриса пришла на вечеринку в черном платье в пол от Dior.

Фото: AFP

Фото: AFP