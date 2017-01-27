Ольга Куриленко в откровенном комбинезоне без белья затмила Монику Беллуччи на вечеринке (фото)
Французская актриса и модель украинского происхождения выбрала для выхода в свет смелый наряд
Вчера вечером в Париже, в рамках завершившейся Недели высокой моды, состоялся благотворительный ужин Sidaction Gala Dinner.
Организован вечер был французской ассоциацией борьбы со СПИДом, которую возглавляет меценат Пьер Берже. Гостями благотворительного мероприятия стали многие звезды – Моника Беллуччи, Ольга Куриленко, Диана Крюгер, Лили-Роуз Депп и другие.
Французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Курилено выбрала для выхода в свет смелый наряд.
37-летняя Ольга появилась на вечере в комбинезоне от Armani со смелым верхом, ради которого отказалась от бюстгальтера.
Куриленко удалось затмить Монику Беллуччи. Актриса пришла на вечеринку в черном платье в пол от Dior.
Фото: AFP
Фото: AFP
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