Ольга Сумская в компании звездных друзей отметила день рождения

Сегодня, 10:30

Актриса блистала на празднике в нежно-розовом платье в пол


Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Актриса Ольга Сумская весело отпраздновала день рождения. Вчера артистке исполнилось 51. На странице в Facebook Сумская поделилась яркими фото с праздника.

На именины к Ольге пожаловали звездные друзья – Виталий Козловский, Наталья Холоденко, Влада Литовченко и другие.

В ресторане гости пели караоке и танцевали. Актриса блистала в нежно-розовом платье в пол.

Напомним, Сумская призналась, что будучи школьницей, всегда вырезала все фото и интервью из журналов с Адой Николаевной.
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Источник:

"Сегодня"

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