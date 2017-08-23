Ольга Сумская в компании звездных друзей отметила день рождения
Актриса блистала на празднике в нежно-розовом платье в пол
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Фото: Facebook
Актриса Ольга Сумская весело отпраздновала день рождения. Вчера артистке исполнилось 51. На странице в Facebook Сумская поделилась яркими фото с праздника.
На именины к Ольге пожаловали звездные друзья – Виталий Козловский, Наталья Холоденко, Влада Литовченко и другие.
В ресторане гости пели караоке и танцевали. Актриса блистала в нежно-розовом платье в пол.
Напомним, Сумская призналась, что будучи школьницей, всегда вырезала все фото и интервью из журналов с Адой Николаевной.
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