Оля Цибульская о полуфинале нацотбора на Евровидение-2017: Сложно, будучи звездой, получать "на горіхи" от жюри

Сегодня, 12:30

Имя музыканта, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале – 25 февраля

Оля Цибульская. Фото: Instagram
Оля Цибульская. Фото: Instagram

В выходные состоялся первый полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 (песенный конкурс, напомним, пройдет в Киеве с 9 по 13 мая). Ведущая и певица Оля Цибульская побывала на прямом эфире шоу и на странице в Instagram высказалась об участниках нацотбора. Напомним, в финал вышли певица TAYANNA (Татьяна Решетняк) и группа "Сальто Назад". Цибульская отметила профессионализм ведущего Сергея Притулы и назвала конкурента Потапа.

"Мне выпала честь лично поблагодарить Джа за Евровидение-2017 в Украине и спросить, как оно, сидеть в жюри в качестве победительницы конкурса между Константином Меладзе и Андреем Данилко, которые в прошлом году раскритиковали ее всю – от платья до песни? Видимо не злопамятная. Если во время выступления некоторых участников возникал вопрос: организаторы сэкономили на звукорежиссере. Развеяло эту грешную мысль выступление Tayanna. Если умеешь петь – звучит всегда и везде. И она звучала великолепно! Собчук заболел. От души желаю выздороветь! Хотя в этом случае проблемы со здоровьем – единственная причина оправдать фиаско звезды. Думаю, он конкретно перенервничал. Сложно, будучи звездой, получать "на горіхи" от жюри при всех фанатках. Еще и в прямом эфире – не вырежешь никак. Арсен Мирзоян, зал был в восторге. Люди аплодировали, подпевали, но жюри внесло свои коррективы. В прошлом году его жена Тоня Матвиенко призналась, что учила английский перед конкурсом аж 10 дней. Арсен осилил франкоязычный хит за 2 дня! Говорит, помог Нотердам из прошлого. Нотердам был, а Евро пока "time to say goodbye". Mamarika: выпала из костюма грудь, а вместе с ней и сама артистка выпала из забега под названием Евровидение. Хотя ее музыка очень качает! Как и хит от финалистов "Сальто Назад". Кстати, у этих песен один саундпродюсер – талантливый Ваня Клименко (растет конкуренция Потапу). Новому продюсеру быть и если между выступающими МамаРика и "СальтоНазад" вырезать Притулу – будет одна модная и качевая песня длительностью в 6 минут. Но Притулу пожалуйте не вырезать. Абсолютный победитель вечера и лучший мужской конферанс ever! Украина смело может им гордиться, президент вручить звание. Это так странно бороться за звание "лучшего" в мире, где каждого убеждают, что он уникален, но Евровидению быть уже в мае. И мы должны туда отправить от Украины лучшего! Или уникального? Жду второго тура", – поделилась звезда.

Напомним, следующие два полуфинала пройдут 11 и 18 февраля. В каждом выступят по восемь исполнителей. Имя музыканта, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале – 25 февраля.
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