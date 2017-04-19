Оля Полякова и Глюкоза носят одинаковые мини со смелым декольте за 500 долларов

Сегодня, 10:01

Свой яркий образ Оля дополнила массивными серьгами и босоножками цвета металлик

Оля Полякова. Фото: Instagram
Оля Полякова. Фото: Instagram

Оле Поляковой и Глюкозе пришлись по вкусу одинаковые наряды из первой коллаборации H&M x Balmain.

Суперблондинка надела эффектное мини на съемки игрового шоу "СуперИнтуиция". Соперником Оли стал телеведущий и сценарист Дмитрий Танкович.

Чтобы платье не смотрелось на Поляковой чересчур коротко (рост звезды 180 см), стилисты дополнили его ассиметричным подолом, а также немного прикрыли зону декольте.

Свой яркий образ Оля дополнила массивными серьгами и босоножками цвета металлик.

Блестящий наряд стоимостью 400 фунтов стерлингов (14 тысяч гривен, 508 долларов), Глюкоза выбрала для концерта телеканала МУЗ-ТВ.

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Фото: Новый канал

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Фото: Новый канал

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Фото: Новый канал

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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