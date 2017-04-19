Оля Полякова и Глюкоза носят одинаковые мини со смелым декольте за 500 долларов

Оле Поляковой и Глюкозе пришлись по вкусу одинаковые наряды из первой коллаборации H&M x Balmain.

Суперблондинка надела эффектное мини на съемки игрового шоу "СуперИнтуиция". Соперником Оли стал телеведущий и сценарист Дмитрий Танкович.

Чтобы платье не смотрелось на Поляковой чересчур коротко (рост звезды 180 см), стилисты дополнили его ассиметричным подолом, а также немного прикрыли зону декольте.

Свой яркий образ Оля дополнила массивными серьгами и босоножками цвета металлик.

Блестящий наряд стоимостью 400 фунтов стерлингов (14 тысяч гривен, 508 долларов), Глюкоза выбрала для концерта телеканала МУЗ-ТВ.

Фото: Новый канал

Фото: Новый канал

Фото: Новый канал

Фото: Instagram