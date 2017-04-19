Оля Полякова и Глюкоза носят одинаковые мини со смелым декольте за 500 долларов
Свой яркий образ Оля дополнила массивными серьгами и босоножками цвета металлик
Оле Поляковой и Глюкозе пришлись по вкусу одинаковые наряды из первой коллаборации H&M x Balmain.
Суперблондинка надела эффектное мини на съемки игрового шоу "СуперИнтуиция". Соперником Оли стал телеведущий и сценарист Дмитрий Танкович.
Чтобы платье не смотрелось на Поляковой чересчур коротко (рост звезды 180 см), стилисты дополнили его ассиметричным подолом, а также немного прикрыли зону декольте.
Свой яркий образ Оля дополнила массивными серьгами и босоножками цвета металлик.
Блестящий наряд стоимостью 400 фунтов стерлингов (14 тысяч гривен, 508 долларов), Глюкоза выбрала для концерта телеканала МУЗ-ТВ.
Фото: Новый канал
Фото: Новый канал
Фото: Новый канал
Фото: Instagram
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