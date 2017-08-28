Оля Полякова нарвалась на критику балерины Екатерины Кухар

Суперблондинка Оля Полякова устроила скандал прямо на паркете танцевального шоу. После десятилетней паузы состоялась премьера танцевального шоу "Танці з зірками", в котором принимает участие Полякова. Партнером певицы по паркету выступил хип-хоп танцор Степан Мисюрка.

Во время первого прямого эфира пара исполнила зажигательный и сексуальный поп-джаз. Пара остановила свой выбор на треке Ники Минаж – Anaconda. Не все оценили старания певицы и ее партнера по достоинству.

Один из членов жюри, украинская балерина Екатерина Кухар назвала танец слишком откровенным, а поведение Поляковой фривольным, оценив выступление пары всего в два бала, на что певица тут же дала отпор: "Катечка, со мной, конечно, нужно быть поосторожней. Я же женщина с косой…Пойду съем ее, как анаконда, и буду переваривать до следующего эфира".

Не согласен со столь жестким комментарием своей коллеги другой член жюри – MONATIK, назвав номер Оли и Степана очень горячим: "Мне понравилось очень! Я считаю, что у Оли получилось взять и перекинуть нас в эти джунгли, где царит опасность. Оля-анаконда! Это звучит очень грозно и выглядит сексуально, страстно и очень опасно. Опасно для всех, кто еще принимает участие в этом шоу. Вот кто пришел побеждать, вот кто пришел разрывать этот паркет в клочья",- сказал MONATIK.

Напомним, Оля Полякова удивила смелым летним образом.