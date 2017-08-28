Оля Полякова нарвалась на критику балерины Екатерины Кухар
Екатерина Кухар назвала танец Оли слишком откровенным
Суперблондинка Оля Полякова устроила скандал прямо на паркете танцевального шоу. После десятилетней паузы состоялась премьера танцевального шоу "Танці з зірками", в котором принимает участие Полякова. Партнером певицы по паркету выступил хип-хоп танцор Степан Мисюрка.
Во время первого прямого эфира пара исполнила зажигательный и сексуальный поп-джаз. Пара остановила свой выбор на треке Ники Минаж – Anaconda. Не все оценили старания певицы и ее партнера по достоинству.
Один из членов жюри, украинская балерина Екатерина Кухар назвала танец слишком откровенным, а поведение Поляковой фривольным, оценив выступление пары всего в два бала, на что певица тут же дала отпор: "Катечка, со мной, конечно, нужно быть поосторожней. Я же женщина с косой…Пойду съем ее, как анаконда, и буду переваривать до следующего эфира".
Не согласен со столь жестким комментарием своей коллеги другой член жюри – MONATIK, назвав номер Оли и Степана очень горячим: "Мне понравилось очень! Я считаю, что у Оли получилось взять и перекинуть нас в эти джунгли, где царит опасность. Оля-анаконда! Это звучит очень грозно и выглядит сексуально, страстно и очень опасно. Опасно для всех, кто еще принимает участие в этом шоу. Вот кто пришел побеждать, вот кто пришел разрывать этот паркет в клочья",- сказал MONATIK.
Напомним, Оля Полякова удивила смелым летним образом.
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