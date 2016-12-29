Оля Полякова не вместила бюст в корсете со стразами (фото)
Для концерта в Днепре Полякова выбрала эффектный наряд
Певица Оля Полякова накануне новогодних праздников гастролирует по городам Украины. На странице в Instagram Суперблондинка поделилась пикантным фото из гримерной комнаты.
Для концерта в Днепре Полякова выбрала эффектный наряд. На снимке Оля позирует в расшитом вручную корсете и колготках в сетку со стразами, демонстрируя оголенный бюст.
Грудь звезды "выскочила" из тесного декольте.
Подписчики засыпали артистку восторженными комментариями: "Шикарный прикид", "Красота неописуемая", "Оля просто секс-бомба", "Вы пример для всех девушек и женщин", "Вы невероятно выглядите", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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