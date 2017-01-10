Оля Полякова отказалась от косметики на отдыхе в теплых краях (фото)

Суперблондинка вместе с мамой, мужем и двумя дочками проводит отпуск на острове Бали

Певица Оля Полякова после новогодних концертов вместе с семьей отправилась на отдых в теплые края.

Суперблондинка вместе с мамой, мужем и двумя дочками проводит отпуск на острове Бали. На странице в Instagram артистка поделилась селфи без макияжа.

На снимке Оля позирует в компании младшей дочери Алисы. "Совсем на меня не похожа, но тоже хороша", – подписала кадр звезда.

"Глазки похожи", "Ты так ты тоже на себя, не сильно похожа", "На папу похожа! А Маша на маму", "Очень похожа – носик, губки, брови, красивая девочка", "Одна папина, одна мамина", "Оля, Вы так истощали, отдыхайте больше", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram