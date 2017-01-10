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Оля Полякова отказалась от косметики на отдыхе в теплых краях (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7867/37_main.1484038785.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/37_tn.1484038785.jpg Звезды Суперблондинка вместе с мамой, мужем и двумя дочками проводит отпуск на острове Бали

Оля Полякова отказалась от косметики на отдыхе в теплых краях (фото)

Сегодня, 11:00

Суперблондинка вместе с мамой, мужем и двумя дочками проводит отпуск на острове Бали

Оля Полякова. Фото: Instagram
Оля Полякова. Фото: Instagram

Певица Оля Полякова после новогодних концертов вместе с семьей отправилась на отдых в теплые края.

Суперблондинка вместе с мамой, мужем и двумя дочками проводит отпуск на острове Бали. На странице в Instagram артистка поделилась селфи без макияжа.

На снимке Оля позирует в компании младшей дочери Алисы. "Совсем на меня не похожа, но тоже хороша", – подписала кадр звезда.

"Глазки похожи", "Ты так ты тоже на себя, не сильно похожа", "На папу похожа! А Маша на маму", "Очень похожа – носик, губки, брови, красивая девочка", "Одна папина, одна мамина", "Оля, Вы так истощали, отдыхайте больше", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

Отдай)))

Видео опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Источник:

"Сегодня"

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