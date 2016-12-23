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Оля Полякова пристыдила Киркорова из-за кокошника (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7823/38_main.1482483573.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/38_tn.1482483573.jpg Звезды Полякова уличила своего коллегу в плагиате

Оля Полякова пристыдила Киркорова из-за кокошника (фото)

Сегодня, 11:00

Полякова уличила своего коллегу в плагиате

Оля Полякова. Фото: Instagram
Оля Полякова. Фото: Instagram

Суперблондинка Оля Полякова поделилась с поклонниками на странице в Instagram неожиданным фото.

На снимке Филипп Киркоров позирует во время одного из новогодних концертов в белоснежном костюме с перьями и головном уборе, наполняющем кокошник. Полякова уличила своего коллегу в плагиате.

"Как вы думаете, совпадение? Не думаю! #Филя кокошник сними", – подписала кадр украинская звезда.

Поклонники подержали Олю и посоветовали ей обратиться в суд.

"Ему только кокошника не хватало"", "Уже не только песни ворует, а и кокошники", "Вы Богиня, вот и плагиат", "Оля, подавайте на него за плагиат", "Куда им до украинских звезд! Сплошной плагиат! Оля вы лучшая! Скоро Пугачева и Галкин в кокошниках выйдут!", "Ну это уже совсем перебор", "Больше похож на Сердючку",  - прокомментировали пользователи.

Как вы думаете ,совпадение ? Не думаю ! )) #филякокошниксними)))))

Фото опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Источник:

"Сегодня"

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