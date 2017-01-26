Оля Полякова рассказала о цене собственного успеха
По мнению Оли, дети должны заниматься тем, что им нравится
Оля Полякова украсила февральский номер "Добрые Советы". На обложке певица появилась без традиционного для своего образа головного убора, отдав предпочтение элегантным локонам.
Полякова рассказала о цене собственного успеха, поддержке супруга, трудностях в воспитании детей, а также о том, как не ставить барьеры на пути к цели.
Добиться успеха на сцене Оле Поляковой помогли талант и харизма. Но признание пришло не сразу. Народной любви предшествовали неудачи, с которыми Полякову научил справляться муж. Именно он воспитал в артистке позицию. "Не можешь изменить обстоятельства – измени свое отношение к ним", научил пропускать неприятности, не зацикливаться на разочарованиях и идти дальше. "Все барьеры и заборы – только у нас в голове. Ничего нет невозможного!", – заявляет певица.
Оля – главный организатор всех семейных мероприятий, о чем иногда жалеет. "Самым лучшим праздником в моей жизни была наша свадьба! Я абсолютно ничего не делала и ни за что не отвечала. Теперь все организовываю я: слежу, все ли заказали, все ли привезли, всем ли весело. Мой совет женщинам: не перетягивайте одеяло на себя, пусть муж делает вам праздник, а вы его украшайте!", – поделилась советом Полякова.
Несмотря на плотный график, артистка отлично справляется с ролью мамы и воспитывает двух дочерей. По мнению Оли, дети должны заниматься тем, что им нравится: "Иногда мне кажется, что вся система школьного образования сегодня построена именно таким образом: чтобы все учили, падали с ног от усталости и в результате никто ничего не знал. Я уже подумывала по примеру подруг перевести Машу на домашнее образование!", – подытожила певица.
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