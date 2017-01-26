Оля Полякова рассказала о цене собственного успеха

Оля Полякова украсила февральский номер "Добрые Советы". На обложке певица появилась без традиционного для своего образа головного убора, отдав предпочтение элегантным локонам.

Полякова рассказала о цене собственного успеха, поддержке супруга, трудностях в воспитании детей, а также о том, как не ставить барьеры на пути к цели.

Добиться успеха на сцене Оле Поляковой помогли талант и харизма. Но признание пришло не сразу. Народной любви предшествовали неудачи, с которыми Полякову научил справляться муж. Именно он воспитал в артистке позицию. "Не можешь изменить обстоятельства – измени свое отношение к ним", научил пропускать неприятности, не зацикливаться на разочарованиях и идти дальше. "Все барьеры и заборы – только у нас в голове. Ничего нет невозможного!", – заявляет певица.

Оля – главный организатор всех семейных мероприятий, о чем иногда жалеет. "Самым лучшим праздником в моей жизни была наша свадьба! Я абсолютно ничего не делала и ни за что не отвечала. Теперь все организовываю я: слежу, все ли заказали, все ли привезли, всем ли весело. Мой совет женщинам: не перетягивайте одеяло на себя, пусть муж делает вам праздник, а вы его украшайте!", – поделилась советом Полякова.

Несмотря на плотный график, артистка отлично справляется с ролью мамы и воспитывает двух дочерей. По мнению Оли, дети должны заниматься тем, что им нравится: "Иногда мне кажется, что вся система школьного образования сегодня построена именно таким образом: чтобы все учили, падали с ног от усталости и в результате никто ничего не знал. Я уже подумывала по примеру подруг перевести Машу на домашнее образование!", – подытожила певица.