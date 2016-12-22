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Оля Полякова станцевала стриптиз под песню Натальи Могилевской (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7818/92_main.1482395585.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/92_tn.1482395585.jpg Звезды Суперблондинка сбрасывает из себя шубу в гримерной комнате 

Оля Полякова станцевала стриптиз под песню Натальи Могилевской (видео)

Сегодня, 10:31

Суперблондинка сбрасывает из себя шубу в гримерной комнате 

Наталья Могилевская. Фото: Instagram
Наталья Могилевская. Фото: Instagram

В социальных сетях появилось видео, на котором Оля Полякова танцует стриптиз под песню Натальи Могилевской "Я завелась", клип на которую всего за первый день показа на Youtube, набрал полмиллиона просмотров.

На видео Суперблондинка сбрасывает из себя шубу в гримерной комнате и цитирует строчки из нового хита Могилевской.

"Потрясающее настроение! Я счастлива! Оля, после нашей песни можно "ты" и без отчества", – поделилась Наталья.
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Источник:

"Сегодня"

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