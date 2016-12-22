Оля Полякова станцевала стриптиз под песню Натальи Могилевской (видео)

Суперблондинка сбрасывает из себя шубу в гримерной комнате

В социальных сетях появилось видео, на котором Оля Полякова танцует стриптиз под песню Натальи Могилевской "Я завелась", клип на которую всего за первый день показа на Youtube, набрал полмиллиона просмотров.

На видео Суперблондинка сбрасывает из себя шубу в гримерной комнате и цитирует строчки из нового хита Могилевской.

"Потрясающее настроение! Я счастлива! Оля, после нашей песни можно "ты" и без отчества", – поделилась Наталья.