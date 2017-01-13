Оля Полякова в купальнике похвасталась фигурой на Бали (фото)
В отпуске артистка не упустила возможность продемонстрировать все достоинства свое фигуры
Певица Оля Полякова после напряженного концертного графика наслаждается экзотическим отдыхом. Суперблондинка вместе с мужем, мамой и дочками отправилась на остров Бали.
В отпуске артистка не упустила возможность продемонстрировать все достоинства свое фигуры. На странице в Instagram Оля опубликовала фото, на котором позирует в ярком слитном купальнике на побережье океана.
Полякова похвасталась длинными стройными ножками.
"Йога и бег на пользу! Ну и пиво тоже! Сказочное) Бали)", – подписала один из кадров звезда.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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