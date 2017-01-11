Олю Полякову едва не убил собственный кокошник

Сейчас Полякова с улыбкой вспоминает о случившемся инциденте, а тогда ей было не до смеха

В программе "Утро с Украиной", которая выходит в эфир по будням в 07:15 на канале "Украина", с ведущими Николаем Матросовым и Владимиром Остапчуком, украинская артистка Оля Полякова рассказала о несчастном случае, который с ней произошел во время одного из концертов. Часто артисты оказываются в очень непредсказуемых, а порой и опасных для жизни ситуациях во время выступлений на публике.

Оля Полякова не стесняется говорить о казусах, которые с ней случались, и эксклюзивно рассказала программе "Утро с Украиной", как ее едва не убил собственный кокошник. "Кокошник сделал меня популярной. Но однажды он сыграл со мной злую шутку. Во время концерта на моем кокошнике загорелись свечи и "тело" фейерверка. Все начало плавиться и капать прямо на мою одежду. Костюм начал гореть", — рассказала журналистам канала "Украина" Оля.

Сейчас Полякова с улыбкой вспоминает о случившемся инциденте, а тогда ей было не до смеха. Ведь в результате загорания ее сценического головного убора, артистка получила серьезные травмы. "Мои помощницы тут же кинулись меня спасать, тушить огонь. Тогда я боли не чувствовала, ведь я артист и, в первую очередь, должна думать о своих поклонниках, о том, что я на сцене. И только после выступления я обнаружила на своей коже ожоги. Даже шрамы остались", — отметила Оля Полякова.

Смотрите программу "Утро с Украиной" по будням в эфире канала "Україна" в 7:15.