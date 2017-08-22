Они могли встретиться раньше: муж Дженнифер Энистон мог бы сниматься в "Друзьях", если бы не проспал

Сегодня, 06:38

Актер Джастином Теру откровенно рассказал об отношениях с женой 

Джастин Теру и Дженнифер Энистон. Фото: AFP
Джастин Теру и Дженнифер Энистон. Фото: AFP

В журнале Porter вышло интервью с 45-летним Джастином Теру, в котором актер откровенно рассказал об отношениях с 47-летней женой Дженнифер Энистон. Пара вместе уже шесть лет. Тем не менее в СМИ часто появляются сообщения о том, что отношения супругов далеко не идеальны, – пишет peopletalk.ru.

В марте этого года, например, все таблоиды кричали о том, что у актера появилась молодая любовница. Но, как оказалось, к таким заявлениям Джастин относится с юмором: "Кто-то слегка сумасшедший бегает по обложкам журналов. Очевидно, он психически не здоров и не имеет отношения ко мне на самом деле", — шутит актер и уверяет, что у них с женой отличные отношения.

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Дженнифер Энистон и Джастин Теру. Фото: AFP

Кстати, начаться они могли бы еще 20 лет назад, когда Джастина пригласили на кастинг в сериал "Друзья"… но он проспал.
Напомним, первый эпизод сериала "Друзья" вышел в сентябре 1994 года и почти сразу завоевал любовь зрителей. Именно "Друзья" принесли Дженнифер Энистон всемирную известность.

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Кадр из сериала "Друзья"

А Теру даже рад, что пропустил прослушивание. Он признался, что не был готов к славе и уж тем более ко встрече с будущей женой. А познакомились они только в 2007 году на съемках фильма "Солдаты неудачи". "С первого взгляда он напоминал хмурого маньяка, но он очень веселый и милый", — часто вспоминает их встречу актриса.

Пара не торопилась оформлять отношения – только в 2015-м их друзья пришли на вечеринку по случаю дня рождения Джастина, а оказались на свадьбе.

Напомним, ранее сообщалось, что Дженнифер Энистон и Джастин Теру отметили вторую годовщину свадьбы.
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