Орландо Блум прокомментировал расставание с Кэти Перри и свои обнаженные фото

Орландо Блум и Кэти Перри расстались месяц назад. Прокомментировать разрыв с Перри Блум решил в интервью британскому журналу ELLE. Так, по словам актера, для него очень важно дружить, а не враждовать с бывшими. Он смог построить, таким образом, отношения с экс-супругой Мирандой Керр, а теперь и с Кэти Перри. "Мы друзья, и это отлично. Это лучший способ показать детям, что расставания не должны приводить к ненависти".

Также Орландо прокомментировал свои обнаженные фото в сети. В прошлом году папарацци подкараулили Орландо Блума и Кэти Перри на отдыхе в Италии и сделали несколько откровенных снимков. "Если бы я знал, что такое может произойти, я бы никогда не поставил себя в неудобное положение. Меня фотографировали миллион раз, изобретали миллион различных способов... У меня отлично развит внутренний радар, который определяет наличие папарацци рядом. Но во время того отдыха мы с Кэти были абсолютно одни в течение 5 дней. Никого вокруг. Никаких шансов, чтобы кто-то подобрался ближе. У меня было чувство абсолютной свободы. Что я могу теперь сказать... Могу только сделать вывод: никогда нельзя чувствовать себя свободно".