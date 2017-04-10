Особняк Тейлор Свифт признали памятником архитектуры

Вчера, 17:00

Профессиональная деятельность Тейлор никакого отношения к статусу ее дома не имеет

Тейлор Свифт. Фото: AFP
Тейлор Свифт. Фото: AFP

В январе стало известно, что Тейлор Свифт хочет добиться для своего особняка стоимостью в 25 миллионов долларов статуса памятка архитектуры. И вот теперь Комиссия по культурному наследию утвердила прошение Свифт.

Стоит отметить, что профессиональная деятельность Тейлор никакого отношения к статусу ее дома не имеет. Некоторые антифанаты певицы посчитали, что она лишь устраивает себе пиар и хочет придать своему новому жилье дополнительный статус. Однако ранее особняк принадлежал Сэмюэлу Голдуину, легендарному голливудскому продюсеру и основателю нескольких киностудий.

По заказу Голдуина особняк был выстроен в 1934 году при участии знаменитого архитектора Дугласа Хоннолда. Тейлор купила дом в сентябре 2015 года, и долгое время ждала, пока архитекторы закончат восстанавливать историческую ценность, а затем добилась его признания как исторической достопримечательности.
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popcornnews.ru

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