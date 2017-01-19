Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Отчим Ким Кардашьян посетит инаугурацию Трампа http://www.segodnya.ua/img/article/7898/30_main.1484832051.png http://www.segodnya.ua/img/article/7898/30_tn.1484832051.png Звезды Дженнер воспринимает инаугурацию, как возможность выступить в защиту ЛГБТК-сообщества в рамках партии

Отчим Ким Кардашьян посетит инаугурацию Трампа

Сегодня, 15:39

Дженнер воспринимает инаугурацию, как возможность выступить в защиту ЛГБТК-сообщества в рамках партии

Ким Кардашьян с отчимом. Фото: instagram.com/caitlynjenner
Ким Кардашьян с отчимом. Фото: instagram.com/caitlynjenner

Олимпийский чемпион и бывший глава семейства Кардашьян, который сменил пол и стал Кейтлин Дженнер, посетит инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщает People.

По словам источника, Дженнер всю жизнь была сторонником Республиканской партии, а инаугурацию воспринимает, как возможность выступить в защиту ЛГБТК-сообщества в рамках партии.

При этом отмечается, что Дженнер не получала приглашения от Трампа. Но будет гостьей некоммерческой организации American Unity Fund.

"Республиканцам нужна помощь с пониманием вопросов ЛГБТК, и я здесь, чтобы оказать содействие", – заявила сама Дженнер.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.

Позже Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа.
инаугурация, трамп, йоханссон, олимпийский чемпион, приглашения, Дженнер

Вы сейчас просматриваете новость "Отчим Ким Кардашьян посетит инаугурацию Трампа". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Сестры Кардашьян. Фото: instagram.com/kendalljenner

Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер снялись в "Восьми подругах Оушена"

17 Января, 16:39

Знаменитости выступили в качестве звездных посетительниц мероприятия Met Gala

Звезды

Крис Дженнер. Фото: AFP

61-летняя Крис Дженнер собирается замуж за 36-летнего бойфренда

17 Января, 15:30

Мать Ким Кардашьян улаживает последние формальности, чтобы иметь возможность узаконить отношения с Кори Гэмблом

Звезды

Кендалл Дженнер. Фото: Instagram

21-летняя Кендалл Дженнер в бикини покорила Instagram

17 Января, 11:30

Младшая сестра Ким Кардашьян продемонстрировала свою идеальную физическую форму

Шоу-бизнес

"Восемь подруг Оушена": вместо Джорджа Клуни и Брэда Питта - Сандра Буллок и Кейт Бланшетт

17 Января, 05:17

Фильм о команде аферисток снимает Гэри Росс ("Голодные игры") под продюсерским контролем Стивена Содерберга  

Звезды

Кендалл Дженнер. Фото: AFP

Супермодель Кендалл Дженнер отрицает, что делала пластику

12 Января, 15:30

Модель постоянно упрекают в том, что она сделала ряд пластических операций и скрывает это

Звезды

Ким Кардашьян. Фото: AFP

Ким Кардашьян зарабатывает втрое больше Канье Уэста

12 Января, 02:33

Суммарный доход звездного семейства Кардашьян-Дженнер за год эксперты Forbes оценивают в более чем 122 миллиона долларов

Звезды

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Откуда у 19-летней Кайли Дженнер гигантский шрам

11 Января, 06:46

Время от времени из-под ультракоротких юбок и шорт младшей сестры Ким Кардашьян выглядывает гигантский шрам на левой ноге

Звезды

Кайли Дженнер в платье с прозрачным декольте затмила сестру-супермодель

9 Января, 18:00

Сестры Ким Кардашьян выбрали для появления на публике яркие и эффектные наряды

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.