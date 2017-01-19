Отчим Ким Кардашьян посетит инаугурацию Трампа
Дженнер воспринимает инаугурацию, как возможность выступить в защиту ЛГБТК-сообщества в рамках партии
Олимпийский чемпион и бывший глава семейства Кардашьян, который сменил пол и стал Кейтлин Дженнер, посетит инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа, сообщает People.
По словам источника, Дженнер всю жизнь была сторонником Республиканской партии, а инаугурацию воспринимает, как возможность выступить в защиту ЛГБТК-сообщества в рамках партии.
При этом отмечается, что Дженнер не получала приглашения от Трампа. Но будет гостьей некоммерческой организации American Unity Fund.
"Республиканцам нужна помощь с пониманием вопросов ЛГБТК, и я здесь, чтобы оказать содействие", – заявила сама Дженнер.
Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.
Позже Мадонна показала интимное место и призвала к маршу против Трампа.
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