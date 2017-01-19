Отец Анджелины Джоли прокомментировал ее отношения с Брэдом Питтом

Джон Войт, хотя и находится в хороших отношениях с дочерью, узнал о ее намерении развестись с мужем наравне со всеми из СМИ

За тем, что происходит сейчас между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, тяжело наблюдать не только поклонникам, но в первую очередь родным и близким. Журналистам издания Us Weekly удалось взять комментарий по поводу всего происходящего у отца Анджелины Джона Войта. По его словам, он не хочет, чтобы Энджи и Брэд стали чужими людьми.

"Это очень трудное время. Я не люблю об этом говорить, но, конечно, я благодарен каждому за хорошие пожелания и молитвы. Надеюсь, все проблемы скоро разрешатся. Я очень переживаю за каждого из них. Я не хочу, чтобы они расстались чужими людьми, как будто между ними ничего не было. Я очень переживаю за детей. Мое сердце с каждым из нашей семьи, и с дочерью особенно".

Джон Войт, хотя и находится в хороших отношениях с дочерью, узнал о ее намерении развестись с мужем наравне со всеми из СМИ. Когда журналисты попросили его прокомментировать ситуацию, Джон ответил: "Вероятно, должно было произойти что-то действительно очень серьезное, раз Анджелина приняла такое решение. Я не знаю, что это и почему. Это – печальная новость. Остается лишь помолиться".