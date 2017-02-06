Отец Бейонсе не знал о беременности дочери

Первой, кому рассказала Бейонсе о своей беременности, была ее мать Тина Ноулз, которая из последних сил держалась, чтобы не проговорится о двойном счастье своей дочери. А вот отец певицы Мэтью Ноулз узнал об этом, как и все остальные – из сообщения в социальной сети Instagram.

Как и остальная родня Бейонсе, Мэттью получает поздравления. В интервью изданию преподаватель Texas Southern University рассказал о своих впечатлениях, когда услышал радостную весть. "Я был в шоке. Я не сразу увидел пост своей дочери и все не мог понять, почему меня все поздравляют. Потом мне начали приходить поздравления от студентов на телефон, и на мои вопросы, что, черт побери, происходит, мне просто посоветовали проверить Инстаграм. Я очень, очень, просто невероятно счастлив за нее и за Джея. Теперь Блу Айви получит братика и сестренку. Она так давно просила их об этом", — рассказал Мэттью.

Узнав о беременности Бейонсе, он сразу же позвонил дочери и поздравил ее. Напомним, что Мэттью Ноулз раньше был менеджером своих дочерей, и считает, что его дочь поступила очень мудро, огласив новость сама. "Это было умно с ее стороны сообщить самой новость о беременности еще до того, как медиа сделают это",— сказал он.