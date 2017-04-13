Отец Бритни Спирс переживает за ее психическое здоровье

Сегодня, 13:30

Отец Бритни получает "жалованье" в размере 130 тысяч долларов

Бритни Спирс. Фото: AFP
Бритни Спирс. Фото: AFP

Бритни Спирс все еще продолжает находиться под опекой своего отца. Несмотря на то что после нервного срыва, случившегося с певицей в 2008 году на фоне развода со вторым мужем танцором Кевином Федерлайном, прошло много времени и звезда чувствует себя гораздо лучше, она тем не менее до сих пор не может самостоятельно контролировать свои расходы. Пока знаменитость гастролирует по миру и собирает стадионы, ее отец получает "жалованье" в размере 130 тысяч долларов за то, что занимается всеми ее счетами и тщательно планирует бюджет дочери.

Папа Бритни переживает за ее психическое здоровье. Джейми кажется, что, закрутив роман с моделью Сэмом Асгари, она вновь начнет задаривать любимого дорогими подарками и совершенно перестанет отдавать себе отчет в том, на что спускаются гонорары за выступления. Поэтому Спирс не планирует отказываться от опекунства. "Бритни продолжает много и много работать. Она, конечно, платит всем, кто с ней сотрудничает, но ей приходится полностью посвящать себя музыке. Бритни сейчас чувствует себя прекрасно, но она до сих пор не может распоряжаться финансами, поэтому ей необходимо согласовывать каждую трату с опекунами", — поделился инсайдер с западными таблоидами.
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