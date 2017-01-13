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Открытая спина и рискованный разрез: Светлана Лобода похвасталась эффектным нарядом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7877/30_main.1484234923.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/30_tn.1484234923.jpg Звезды Артистка подчеркнула стройные ноги платьем от украинского бренда 

Открытая спина и рискованный разрез: Светлана Лобода похвасталась эффектным нарядом (фото)

Сегодня, 09:01

Артистка подчеркнула стройные ноги платьем от украинского бренда 

Светлана Лобода. Фото: Instagram
Светлана Лобода. Фото: Instagram

Певица Светлана Лобода порадовала сексуальным образом. Исполнительница выбрала для творческого вечера Константина Меладзе эффектный наряд на тонких бретельках от украинского бренда LUVI (дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова).

Артистка подчеркнула длинные стройные ноги темно-синим бархатным платьем с разрезом до бедра. Открытая спина добавила пикантности образу.  

Соблазнительный наряд Лобода дополнила роскошным ожерельем, блестящими босоножками и объемными локонами.

Поклонники в восторге от образа Светланы: "Вам очень идет прическа", "Великолепная", "Фигура сногсшибательна! Платье шикарно!", "Очень сексуально", "Все идеально шикарно", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Кадр из видео

Напомним, специальным гостем большого сольного концерта артистки станет "Певец года", автор суперхита "40 градусов" Monatik. "В 2013 году Света впервые предложила мне стать гостем ее сольного концерта в Киеве, и с того момента началась моя карьера. Я очень рад, что спустя годы у нас есть возможность вновь подняться на одну сцену. Нас объединяет крепкая дружба, начало которой когда-то положила песня "40 градусов". Для меня большая честь стать частью столь грандиозного события", – прокомментировал музыкант.
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Источник:

"Сегодня"

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