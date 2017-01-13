Открытая спина и рискованный разрез: Светлана Лобода похвасталась эффектным нарядом (фото)

Певица Светлана Лобода порадовала сексуальным образом. Исполнительница выбрала для творческого вечера Константина Меладзе эффектный наряд на тонких бретельках от украинского бренда LUVI (дизайнеры Людмила Седляр и Виктория Заграфова).

Артистка подчеркнула длинные стройные ноги темно-синим бархатным платьем с разрезом до бедра. Открытая спина добавила пикантности образу.

Соблазнительный наряд Лобода дополнила роскошным ожерельем, блестящими босоножками и объемными локонами.

Поклонники в восторге от образа Светланы: "Вам очень идет прическа", "Великолепная", "Фигура сногсшибательна! Платье шикарно!", "Очень сексуально", "Все идеально шикарно", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Кадр из видео

Напомним, специальным гостем большого сольного концерта артистки станет "Певец года", автор суперхита "40 градусов" Monatik. "В 2013 году Света впервые предложила мне стать гостем ее сольного концерта в Киеве, и с того момента началась моя карьера. Я очень рад, что спустя годы у нас есть возможность вновь подняться на одну сцену. Нас объединяет крепкая дружба, начало которой когда-то положила песня "40 градусов". Для меня большая честь стать частью столь грандиозного события", – прокомментировал музыкант.