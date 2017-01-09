Памела Андерсон поразила изменившимся лицом (фото)

На мероприятии Шона Пенна Памела появилась вместе со своим старшим сыном Брэндоном

В голливудском отеле Montage состоялось шестое ежегодное благотворительное мероприятие фонда Шона Пенна "Help Haiti" в помощь пострадавшим на Гаити.

Среди почетных гостей на вечеринке – актриса Памела Андерсон. 49-летняя актриса удивила внешним видом. Андерсон выбрала для выхода в свет черное платье с прозрачным верхом.

Звезда серила "Спасатели Малибу" поразила изменившимся лицом. На мероприятии Памела появилась вместе со своим старшим сыном Брэндоном.

Фото: REX

Фото: REX