Памела Андерсон поразила изменившимся лицом (фото)
На мероприятии Шона Пенна Памела появилась вместе со своим старшим сыном Брэндоном
В голливудском отеле Montage состоялось шестое ежегодное благотворительное мероприятие фонда Шона Пенна "Help Haiti" в помощь пострадавшим на Гаити.
Среди почетных гостей на вечеринке – актриса Памела Андерсон. 49-летняя актриса удивила внешним видом. Андерсон выбрала для выхода в свет черное платье с прозрачным верхом.
Звезда серила "Спасатели Малибу" поразила изменившимся лицом. На мероприятии Памела появилась вместе со своим старшим сыном Брэндоном.
Фото: REX
Фото: REX
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