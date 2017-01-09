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Памела Андерсон поразила изменившимся лицом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/79_main.1483971398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/79_tn.1483971398.jpg Звезды На мероприятии Шона Пенна Памела появилась вместе со своим старшим сыном Брэндоном

Памела Андерсон поразила изменившимся лицом (фото)

Сегодня, 17:00

На мероприятии Шона Пенна Памела появилась вместе со своим старшим сыном Брэндоном

Памела Андерсон. Фото: AFP
Памела Андерсон. Фото: AFP

В голливудском отеле Montage состоялось шестое ежегодное благотворительное мероприятие фонда Шона Пенна "Help Haiti" в помощь пострадавшим на Гаити.

Среди почетных гостей на вечеринке – актриса Памела Андерсон. 49-летняя актриса удивила внешним видом. Андерсон выбрала для выхода в свет черное платье с прозрачным верхом. 

Звезда серила "Спасатели Малибу" поразила изменившимся лицом. На мероприятии Памела появилась вместе со своим старшим сыном Брэндоном.

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Фото: REX 

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Фото: REX 
Гаити, актриса, андерсон, Памела Андерсон, без макияжа

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"Сегодня"

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