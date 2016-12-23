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"Пассажиры" с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс разочаровали критиков http://www.segodnya.ua/img/article/7817/47_main.1482337364.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7817/47_tn.1482337364.jpg Звезды "Пассажиры" – история одиночества в космосе

"Пассажиры" с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс разочаровали критиков

Сегодня, 02:26

"Пассажиры" – история одиночества в космосе

Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP
Крис Прэтт и Дженнифер Лоуренс. Фото: AFP

"Пассажиры" с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс появились на экранах кинотеатров 22 декабря, однако кинокритики фильм уже успели посмотреть – и остались недовольны. В какой-то момент рейтинг "Пассажиров" на крупнейшем аггрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes упал до невероятно низкой отметки в 20%, а сейчас держится на уровне в 33%. Рейтинг подсчитан на основе 27 рецензий от профессиональных кинокритиков.

Вот что думают о "Пассажирах" – за роль в которых Дженнифер Лоуренс, кстати, получила почти рекордный гонорар в размере 20 миллионов долларов – профессиональные издания:

Variety:""Пассажиры" – история одиночества в космосе, драма об этических парадоксах, история любви с двумя самыми сексуальными актерами планеты, фантастический экшн – и, в то же время, не слишком хорошее кино".

IndieWire:""Титаник" в космосе? Нет, но определенно катастрофа".

Time Out:"Основывается на одном из самых интригующих сценариев в стиле "А что бы вы сделали на их месте" – и заводит его в никуда".

Screen International: "Наполовину космическая мелодрама, наполовину космический триллер, "Пассажиры" – беспорядочная и неубедительная смесь, которая пытается выехать за счет обаяния Дженнифер Лоуренс и Криса Прэтта".
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Источники:

popcornnews.ru, kinoafisha.info

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