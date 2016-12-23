"Пассажиры" с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс разочаровали критиков

"Пассажиры" с Крисом Прэттом и Дженнифер Лоуренс появились на экранах кинотеатров 22 декабря, однако кинокритики фильм уже успели посмотреть – и остались недовольны. В какой-то момент рейтинг "Пассажиров" на крупнейшем аггрегаторе профессиональных рецензий Rotten Tomatoes упал до невероятно низкой отметки в 20%, а сейчас держится на уровне в 33%. Рейтинг подсчитан на основе 27 рецензий от профессиональных кинокритиков.

Вот что думают о "Пассажирах" – за роль в которых Дженнифер Лоуренс, кстати, получила почти рекордный гонорар в размере 20 миллионов долларов – профессиональные издания:

Variety:""Пассажиры" – история одиночества в космосе, драма об этических парадоксах, история любви с двумя самыми сексуальными актерами планеты, фантастический экшн – и, в то же время, не слишком хорошее кино".

IndieWire:""Титаник" в космосе? Нет, но определенно катастрофа".

Time Out:"Основывается на одном из самых интригующих сценариев в стиле "А что бы вы сделали на их месте" – и заводит его в никуда".

Screen International: "Наполовину космическая мелодрама, наполовину космический триллер, "Пассажиры" – беспорядочная и неубедительная смесь, которая пытается выехать за счет обаяния Дженнифер Лоуренс и Криса Прэтта".