Павло Зибров оценил декольте Ольги Сумcкой и рассмешил Аллу Кудлай

Сегодня, 15:00

Зибров пообщался со своими коллегами на весеннем концерте

Павло Зибров. Фото: instagram.com/svitsketv
Павло Зибров. Фото: instagram.com/svitsketv

Павло Зибров предстал в новом амплуа. Народный артист на один вечер заменил Катю Осадчую и стал репортером "Светской жизни".

Зибров пообщался со своими коллегами на весеннем концерте, который недавно прошел во Дворце "Украина".

Певец взял интервью у Ольги Сумской, Виталия Борисюка, Виктора Павлика, Аллы Кудлай и других.

На странице программы в Instagram появились фото Зиброва в компании украинских звезд.

Артист оценил декольте Сумской и рассмешил Кудлай.

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Фото: instagram.com/svitsketv

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Фото: instagram.com/svitsketv
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"Сегодня"

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