Павло Зибров оценил декольте Ольги Сумcкой и рассмешил Аллу Кудлай
Зибров пообщался со своими коллегами на весеннем концерте
Павло Зибров предстал в новом амплуа. Народный артист на один вечер заменил Катю Осадчую и стал репортером "Светской жизни".
Зибров пообщался со своими коллегами на весеннем концерте, который недавно прошел во Дворце "Украина".
Певец взял интервью у Ольги Сумской, Виталия Борисюка, Виктора Павлика, Аллы Кудлай и других.
На странице программы в Instagram появились фото Зиброва в компании украинских звезд.
Артист оценил декольте Сумской и рассмешил Кудлай.
Фото: instagram.com/svitsketv
Фото: instagram.com/svitsketv
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