Павло Зибров оценил декольте Ольги Сумcкой и рассмешил Аллу Кудлай

Зибров пообщался со своими коллегами на весеннем концерте

Павло Зибров предстал в новом амплуа. Народный артист на один вечер заменил Катю Осадчую и стал репортером "Светской жизни".

Зибров пообщался со своими коллегами на весеннем концерте, который недавно прошел во Дворце "Украина".

Певец взял интервью у Ольги Сумской, Виталия Борисюка, Виктора Павлика, Аллы Кудлай и других.

На странице программы в Instagram появились фото Зиброва в компании украинских звезд.

Артист оценил декольте Сумской и рассмешил Кудлай.

Фото: instagram.com/svitsketv

Фото: instagram.com/svitsketv