Пенелопа Крус поразила смелым декольте на премии в Мадриде (фото)

Сегодня, 11:30

Актриса дополнила образ черными босоножками и украшениями с бриллиантами


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Актриса Пенелопа Крус похвасталась эффектным образом. На днях Пенелопа появилась на церемонии вручения премии Goya Cinema Awards, которая прошла в Мадриде.

Актриса была номинирована за участие в картине "Королева Испании", где сыграла главную роль.

Для премии 42-летняя Крус выбрала черное платье от Atelier Versace со смелым декольте, украшенным кристаллами Swarovski, и высоким разрезом.

Актриса дополнила образ черными босоножками и украшениями с бриллиантами. Пенелопа позировала вместе с 67-летним режиссером Педро Альмодоваром.
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