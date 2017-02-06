Пенелопа Крус поразила смелым декольте на премии в Мадриде (фото)
Актриса дополнила образ черными босоножками и украшениями с бриллиантами
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Фото: AFP
Актриса Пенелопа Крус похвасталась эффектным образом. На днях Пенелопа появилась на церемонии вручения премии Goya Cinema Awards, которая прошла в Мадриде.
Актриса была номинирована за участие в картине "Королева Испании", где сыграла главную роль.
Для премии 42-летняя Крус выбрала черное платье от Atelier Versace со смелым декольте, украшенным кристаллами Swarovski, и высоким разрезом.
Актриса дополнила образ черными босоножками и украшениями с бриллиантами. Пенелопа позировала вместе с 67-летним режиссером Педро Альмодоваром.
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