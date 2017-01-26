Перебор с макияжем и глубокое декольте: Милла Йовович поразила внешним видом на премьере (фото)

41-летняя актриса выбрала для выхода в свет бледно-розовое платье от Prada

В Лос-Анжелесе состоялась премьера фильма "Обитель зла: Последняя глава" режиссера Пола У. С. Андерсона.

Исполнительница главной роли Милла Йовович в компании мужа – Пола У. С. Андерсона и младшей дочери – 9-летней Эвы Габо представила картину публике.

Для показа 41-летняя актриса выбрала бледно-розовое платье от Prada с глубоким V-образным вырезом.

Милла переборщила с макияжем, нанеся слишком много румян на лицо.

Фото: REX

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP