Перебор с макияжем и глубокое декольте: Милла Йовович поразила внешним видом на премьере (фото)

Вчера, 16:00

41-летняя актриса выбрала для выхода в свет бледно-розовое платье от Prada

Милла Йовович. Фото: AFP
Милла Йовович. Фото: AFP

В Лос-Анжелесе состоялась  премьера фильма "Обитель зла: Последняя глава" режиссера Пола У. С. Андерсона.

Исполнительница главной роли Милла Йовович в компании мужа – Пола У. С. Андерсона и младшей дочери – 9-летней Эвы Габо представила картину публике.

Для показа 41-летняя актриса выбрала бледно-розовое платье от Prada с глубоким V-образным вырезом.

Милла переборщила с макияжем, нанеся слишком много румян на лицо.

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Фото: REX

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 

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Фото: AFP 
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Источник:

"Сегодня"

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