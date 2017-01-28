Перегрелась: Оля Полякова на Бали поразила селфи без бюстгальтера (фото)

Певица Оля Полякова шокировала поклонников на странице в Instagram откровенным селфи с экзотического путешествия. Полякова восстанавливает силы в продолжительном отпуске. Оля с семьей и друзьями проводит время на острове Бали

Суперблондинка опубликовала фото, на котором предстала топлесс. Полякова позирует без верхней части купальника, демонстрируя оголенную грудь.

"Перегрелась, не сдержалась", – подписала кадр звезда.

Подписчики удивлены смелым поступком артистки: "Слишком горячо", "Вот это поворот", "Смело, рискованно и конечно шикарно женственно", "Точно перегрелась", "Фигура конечно супер, но трусики", "На Гагу очень похожа! Круто, когда мама двоих детей может себе это позволить!", "Волочкова нервно курит", "Хороший способ мужу нервишки пощекотать", "Но это слишком пошло", – прокомментировали пользователи.

Фото: Instagram