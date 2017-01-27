Перестаралась: Ани Лорак в купальнике нарвалась на критику (фото)

Певица Ани Лорак сейчас вместе с семьей отдыхает на Кубе. На странице в Instagram Каролина опубликовала снимок, на котором позирует в черном слитном купальнике. Однако подписчики певицы заметили, что на этот раз она злоупотребила фотошопом.

Некоторые отметили, что правая рука звезды выглядит неестественно.

Из-за неудачного фото Лорак нарвалась на критику: "Каролина, а что с правой рукой?", "Каролина, при всем уважении, не позорьтесь. Удалите это фото", "Рука раздвоилась, удаляй!", "Обратите внимание на руку, там видно фотошоп", "А что с рукой? Фотошоп завис", "Зачем ФОТОШОПИТЬ так?", "Зачем фотошопить и без того красивую фигуру", "Купальник сдвинулся с бедром от тела", "Что за фотошоп", – комментируют пользователи.

Фото: Instagram