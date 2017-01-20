Первый за шесть лет клип группы Gorillaz набрал 2,8 млн просмотров за сутки (видео)
В песне "Hallelujah Money" рассказывается о власти, коррупции и сострадании
Новый клип группы Gorillaz, который был снят впервые за лет, всего за сутки собрал 2,8 млн просмотров. Отмечается, что видеоролик снимали в небоскребе Трамп-тауэр в Нью-Йорке.
Клип на песню "Hallelujah Money" был опубликован на YouTube 19 января, в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.
В песне рассказывается о власти, коррупции и сострадании.
Тем временем в Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и знаменитости.
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