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Первый за шесть лет клип группы Gorillaz набрал 2,8 млн просмотров за сутки (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7901/92_main.1484918031.png http://www.segodnya.ua/img/article/7901/92_tn.1484918031.png Звезды В песне "Hallelujah Money" рассказывается о власти, коррупции и сострадании

Первый за шесть лет клип группы Gorillaz набрал 2,8 млн просмотров за сутки (видео)

Сегодня, 15:10

В песне "Hallelujah Money" рассказывается о власти, коррупции и сострадании


Новый клип группы Gorillaz, который был снят впервые за лет, всего за сутки собрал 2,8 млн просмотров. Отмечается, что видеоролик снимали в небоскребе Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

Клип на песню "Hallelujah Money" был опубликован на YouTube 19 января, в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В песне рассказывается о власти, коррупции и сострадании.

Тем временем в Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и знаменитости.
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"Сегодня"

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