Первый за шесть лет клип группы Gorillaz набрал 2,8 млн просмотров за сутки (видео)

В песне "Hallelujah Money" рассказывается о власти, коррупции и сострадании

Новый клип группы Gorillaz, который был снят впервые за лет, всего за сутки собрал 2,8 млн просмотров. Отмечается, что видеоролик снимали в небоскребе Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

Клип на песню "Hallelujah Money" был опубликован на YouTube 19 января, в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

В песне рассказывается о власти, коррупции и сострадании.

Тем временем в Нью-Йорке на митинг против Трампа вышли мэр и знаменитости.