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Певица Alyosha снялась в нижнем белье (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/34_main.1482751285.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/34_tn.1482751285.jpg Звезды Исполнительница продемонстрировала стройную фигуру

Певица Alyosha снялась в нижнем белье (фото)

Сегодня, 14:00

Исполнительница продемонстрировала стройную фигуру

Alyosha. Фото: Instagram
Alyosha. Фото: Instagram

Певица Alyosha поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенным фото. Исполнительница продемонстрировала стройную фигуру.

На снимке, который был сделан во время съемок клипа "Безоружная" (2015 год), артистка позирует в прозрачной ночнушке и нижнем белье.

"Всем солнечного настроения, дарите улыбки друг другу", – подписала кадр звезда.

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"Сегодня"

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