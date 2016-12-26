Певица Alyosha снялась в нижнем белье (фото)
Исполнительница продемонстрировала стройную фигуру
Певица Alyosha поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенным фото. Исполнительница продемонстрировала стройную фигуру.
На снимке, который был сделан во время съемок клипа "Безоружная" (2015 год), артистка позирует в прозрачной ночнушке и нижнем белье.
"Всем солнечного настроения, дарите улыбки друг другу", – подписала кадр звезда.
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