Певица Екатерина Бужинская накануне родов снялась в прозрачном наряде (фото)

На днях певица Екатерина Бужинская родила двойню. 27 декабря на свет появились мальчик и девочка. "Я очень переживала, но рядом все время был любимый супруг, он поддерживал и говорил, что все будет хорошо. Я чувствовала, что рожу именно 27 числа, хотя накануне я еще поехала на радиостанцию презентовать новую песню. В последние дни как-то интуитивно стала все готовить, складывать вещи, а старшая дочь Аленка постоянно спрашивала: мамочка, ну когда же ты поедешь в роддом? Вот после эфира я и поехала. Слава Богу, все прошло хорошо и сбылась моя мечта – я прижала своих малышей. Очень счастлива", – рассказала Екатерина Бужинская.

Незадолго до рождения детей артистка приняла участие в фотосессии. Певица удивила образом, в котором соединились нежность, шарм и сексуальность. Екатерина позировала в "голом" платье с кружевом. "Мне нравится меняться, удивлять своих поклонников. Беременность не стала исключением. Наоборот, беременная женщина становится привлекательней, красивее. Супруг был в восторге", – призналась звезда.

Фото: пресс-служба

Как призналась Екатерина, самым сложным для нее было выносить малышей: "Самым сложным было выносить. Я ведь еще и выступала, а Дима все шутил: Ты и родишь на сцене. Но я как артист не могла отменить запланированных выступлений. Всегда с уважением относилась к своему зрителю. Но, конечно же, берегла себя и осторожничала. Во мне же две жизни было. Они мне всегда помогали, давали двойную энергию и вели себя хорошо. Сейчас с умилением и невероятной радостью смотрю, как супруг держит наших малышей. Дима счастлив. Еще с трех лет доченька меня спрашивала, почему у ее друзей есть братик или сестричка, а у нее нет. После рождения Леночки я все свое время посвящала ей и работе. Мне хотелось вложить в ребенка максимум, уделять много времени ее воспитанию и развитию. Сейчас ей уже 9. Она моя маленькая помощница. С удовольствием помогает мне по дому и очень любит со мной готовить".

Фото: пресс-служба

Новоиспеченная мама Екатерина Бужинская решила поделиться советами, как не впасть в депрессию во время беременности. "В первую очередь понимать, что внутри тебя жизнь, ребенок все чувствует и депрессии не место в жизни беременной женщины. Старайтесь больше двигаться, заниматься плаванием, беременность – это не болезнь, при которой нужно лежать и во всем себя ограничивать, это замечательный и волшебный период в жизни женщины. Наслаждайтесь каждым днем. Смотрите на все красивое, все увиденное вами малыш также чувствует. Слушайте любимую музыку. Будьте рядом с любимыми людьми и верьте, все обязательно будет хорошо. Дети – это чудо, Божественное чудо!", – считает артистка.