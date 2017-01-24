Певица Нюша выходит замуж (фото)
Нюша объявила своим поклонникам, что скоро выходит замуж
Певица Нюша поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. 26-летняя исполнительница выходит замуж.
Избранником артистки стал Игорь Сивов, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта.
Певица опубликовала фото с помолвочным кольцом. "Невеста я", – подписала кадр Нюша.
Фото: Instagram
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