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Певица Нюша выходит замуж (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7912/42_main.1485258887.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/42_tn.1485258887.jpg Звезды Нюша объявила своим поклонникам, что скоро выходит замуж

Певица Нюша выходит замуж (фото)

Сегодня, 15:00

Нюша объявила своим поклонникам, что скоро выходит замуж

Нюша. Фото: Instagram
Нюша. Фото: Instagram

Певица Нюша поделилась с поклонниками на странице в Instagram радостной новостью. 26-летняя исполнительница выходит замуж.

Избранником артистки стал Игорь Сивов, генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта.

Певица опубликовала фото с помолвочным кольцом. "Невеста я", – подписала кадр Нюша.

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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