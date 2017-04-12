Ольга Романовская призналась, что поправилась, и показала фигуру в купальнике

Певица Ольга Романовская порадовала поклонников на странице в Instagram ярким фото. Романовская опубликовала снимок, который был сделан во время ее недавней поездки в Италию.

Для отдыха Ольга выбрала пятизвездочный отель на побережье озера Гарда. У бассейна экс-"ВИА Гра" продемонстрировала фигуру в слитном купальнике.

Артистка призналась, что из-за посещения ресторанов она поправилась на 4 килограмма.

"Я опять влюбилась...В место. Такая природа, атмосфера, красота кругом! А этот язык...А эта еда. Я бессовестно набрала 4 кг за 3 дня и мне даже не стыдно, потому что столько безумно вкусных ресторанов за пару дней я еще не посещала. Поэтому, если вы когда-то (чего очень вам желаю) попадете в чудесный городок Рива дель Гарда, то обязательно посетите рестораны и съешьте там все! Так вкусно, что просто пальчики оближешь! Даже на ногах", – подписала кадр звезда.

Напомним, бывшие солистки группы "ВИА Гра" Ольга Романовская, Татьяна Котова и Санта Димопулос стали участницами нового коллектива.

Фото: Instagram